River Plate sacó ventaja en el marcador ante Racing en el inicio del partido. Apenas a los 4′, Maximiliano Salas puso el 1-0 en el Estadio Gigante de Arroyito tras una gran definición por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. La jugada fue rápida: Facundo Colidio desbordó por izquierda y llegó hasta zona peligrosa, luego sacó el centro y allí apareció el ‘9′, quien definió en primera y anotó.

¡GOL DE RIVER, GOL DE SALAS! El ex Racing y la ley del ex: gran centro de Colidio y definición del 7 para el primero del Millonario en Rosario.

