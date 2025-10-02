Maximiliano Salas abrió el marcador a los 4′ y puso en ventaja a River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Redacción EC
Redacción EC

sacó ventaja en el marcador ante en el inicio del partido. Apenas a los 4′, Maximiliano Salas puso el 1-0 en el Estadio Gigante de Arroyito tras una gran definición por los cuartos de final de la . La jugada fue rápida: Facundo Colidio desbordó por izquierda y llegó hasta zona peligrosa, luego sacó el centro y allí apareció el ‘9′, quien definió en primera y anotó.

