Alianza Lima recibe a Inter Miami este sábado 24 de enero del 2026 en una edición más de la Noche Blanquiazul 2026. El plantel principal será presentado ante su hinchada y se espera que empiecen la temporada con un triunfo ante el equipo de Lionel, Messi y Luis Suárez. A continuación, te dejaremos todos los horarios del partido y los canales de transmisión para que no te pierdas los detalles desde Matute.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
Hora de la Noche Blanquiazul 2026, partido de Alianza vs Inter Miami
La hora de inicio de la Noche Blanquiazul 2026 entre FC Alianza Lima vs Inter Miami es a las 5:00 p.m. en Perú. Mientras que, en Estados Unidos, comienza a las 6:00 p.m., esto dependerá del estado en donde te encuentres.
Newsletter exclusivo para suscriptores
En países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 6:00 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a la 4:00 de la tarde.
Canales TV para ver Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026
El partido de Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026 será transmitido en diferentes canales de Perú. Por señal abierta, la transmisión irá por Latina (Canal 2) y mediante cable por Liga 1 Max, a través de los cableoperadores como: Claro TV, Win, DirecTV, Mi Fibra y Best Cable.
Para ver el partido de Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026 por streaming, tienes las opciones de Zapping TV, L1 Play y DGO.
Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.