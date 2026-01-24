Alianza Lima goleó 3-0 a Inter Miami el sábado 24 de enero del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva por la Noche Blanquiazul 2026. Los íntimos fueron superiores al equipo comandado por Lionel Messi y lograron quedarse con la victoria ante su público.

En la previa del partido, Alan Cantero se llevó la atención de la prensa, luego de que en el calentamiento antes del partido, muestre su tatuaje con el rostro de Lionel Messi besando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Al final del encuentro, Cantero se acercó a Lionel Messi, le mostró el tatuaje en su muslo derecho y le sacó una sonrisa al ‘10′. Luego de este gesto, intercambiaron camisetas en medio del terreno de juego.

Alan, brindó declaraciones para L1 Max y explicó cómo vivió este momento emotivo con Messi. “Es mi idolo, fue mi inspiracion desde chico, estoy viviendo un sueño, cuando terminó el partido fui, no pude aguantarle, le dije que lo amaba. Va en un cuadro en la casa (la camiseta)”.