Alianza Lima recibió su primera mala noticia en el año: la lesión de Kevin Quevedo. A través de sus redes sociales, el equipo íntimo comunicó que el extremo sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante los entrenamientos.
Esta lesión la sufrió en el tercer día de pretemporada de Alianza Lima y, pese a que no podrá ser parte de los entrenamientos a la par de sus compañeros ni jugar la Serie Río de La Plata, el futbolista de igual manera viajó junto a la delegación a Montevideo para seguir su recuperación allá.
Según pudimos conocer, el tiempo de recuperación de este tipo de lesión le tardará entre 20 y 25 días antes de que pueda volver a las canchas, esto dependiendo de qué tan rápido pueda progresar.
Por su parte, el equipo íntimo viajó el último miércoles por la noche a Montevideo y este sábado 10 de enero a las 7;00 pm (hora uruguaya) debutará en la Serie Río de La Plata ante Independiente de Avellaneda.
