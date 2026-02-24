Reimond Manco se pronunció públicamente este martes para corregir sus declaraciones sobre Kevin Quevedo, luego de que asegurara que el delantero habría sido excluido del primer equipo de Alianza por llegar tarde a los entrenamientos.

En un nuevo mensaje, Manco señaló que sus comentarios surgieron sin mala intención y aclaró el malentendido generado a partir de sus palabras. “Nunca fue con mala intención”, dijo el exjugador.

La rectificación se produce después de que Quevedo respondiera con ironía y molestia en sus historias de Instagram, calificando de “payaso” las afirmaciones atribuidas a Manco.

“Sé que el daño ya está hecho, ya lo dije, pero es de humanos equivocarse y pedir disculpas. Mi intención nunca fue dañar a un jugador, yo también fui futbolista. De todo corazón Kevin, de verdad discúlpame. Quiero lo mejor para Alianza Lima. Espero puedas aceptar las disculpas porque nunca fue con mala intención”, dijjo Manco en su podcast.