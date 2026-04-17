La CONMEBOL publicó los audios del VAR tras la polémica jugada que terminó en penal a favor de Palmeiras en el duelo ante Sporting Cristal, correspondiente a la Copa Libertadores. La acción generó reclamos del conjunto celeste, pero fue respaldada por el análisis arbitral.

Según el material difundido, desde la cabina del VAR se determinó que existió una infracción clara dentro del área. En la comunicación se explica que el defensor de Cristal “le hace una zancadilla” al atacante rival, motivo por el cual se consideró que había contacto suficiente para sancionar la pena máxima.

El árbitro fue llamado a revisar la jugada en el monitor y, tras observar diferentes ángulos, decidió confirmar el cobro del penal. Este procedimiento forma parte del protocolo del VAR, que busca corregir errores claros y evidentes en jugadas determinantes dentro del partido.

La decisión terminó siendo clave en el desarrollo del encuentro, que finalizó con triunfo 2-1 para el conjunto brasileño. Pese a la polémica, la explicación oficial de la CONMEBOL busca cerrar el debate, aunque deja sensaciones divididas entre los hinchas y el entorno del equipo peruano.