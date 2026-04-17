Por Redacción EC

La CONMEBOL publicó los audios del VAR tras la polémica jugada que terminó en penal a favor de Palmeiras en el duelo ante Sporting Cristal, correspondiente a la Copa Libertadores. La acción generó reclamos del conjunto celeste, pero fue respaldada por el análisis arbitral.

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