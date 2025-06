Alianza Lima derrotó por la mínima diferencia a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, el sábado 28 de junio de 2025. En la primera parte, los ‘rojinegros’ tuvieron varias oportunidades para adelantarse en el marcador, sin embargo, la falta de efectividad lo sufrirían en el segundo tiempo.

Para la segunda parte, los blanquiazules intentaron jugar más tiempo en campo rival y de esa manera encontraron un penal que Fernando Gaibor lo cambió por gol, y deja a los dirigidos por Gorosito a 2 puntos del líder, Universitario.

Al final del partido, Bernardo Cuesta, delantero de los rojinegros que volvió a las canchas luego de 9 meses, mostró su molestia por el arbitraje. “Este es el fútbol en la decadencia que estamos viendo, por la gente que lo maneja, que dice saber y no hace un análisis profundo del fútbol peruano hoy en día. Después queremos clasificar al Mundial y en Libertadores".

“Somos la liga con menos minutos disputados, pero nadie dice nada porque no conviene y no es productivo para el rating. Hay que hablar de los equipos ‘importantes’ que están arriba es lo que vende”, agregó.

“Ya lo vivimos, somos de provincia, orgulloso de ser de provincia y vamos a luchar contra todo, no me interesa quien. Sabemos lo que somos y a dónde vamos y no va dejar de ser así”, aseveró.

“Este es el juego del que más llora tiene más beneficio. Siempre es la misma rueda y después puras risas, pero cada vez caemos más abajo. Mi visión es decir lo que se tenga que decir y hacer que este fútbol peruano vuelva a crecer”, finalizó el delantero.

