El delantero del París SG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

Dónde ver transmisión del Balón de Oro

En Argentina lo pasa: TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+

En Chile lo pasa: Claro Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+

En Brasil lo pasa: TNT Sports

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+

En México lo pasa: TUDN, VIX y Canal 9.

En Estados Unidos lo pasa: CBS Sports Golazo Network, Paramount +

En España lo televisa: Movistar Plus +

