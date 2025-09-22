El inicio de semana estuvo marcado por uno de los eventos más importantes del año y que llamó la atención de muchos: la entrega del Balón de Oro 2025. Luego de varias días de espera, este importante acontecimiento tuvo como máximo protagonista a Ousmane Dembélé y Yamine Yamal, quienes disputaron por ser el mejor jugador masculino del mundo. Sin embargo, en medio de este evento, muchos aficionados al fútbol se han preguntado por el material con el que está fabricado este anhelado trofeo y el valor que representa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ MATERIAL ESTA HECHO Y CUÁNTO VALE EL BALÓN DE ORO 2025?

Este lunes 22 de septiembre, los fanáticos del fútbol presenciaron la entrega del Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo: Ousmane Dembélé. En una votación reñida, el delantero francés consolidó una gran temporada, donde disputó 53 partidos con el Paris Saint-Germain, registrando 35 goles, 16 asistencias y más de 3 400 minutos en cancha. Asimismo, se consagró como máximo goleador de la Ligue 1 con 21 tantos en 29 encuentros, además de anotar tres veces en cuatro partidos de la Copa de Francia. En la Champions League, el futbolista de 28 años jugó 15 partidos, metió ocho goles y brindó seis asistencias.

Sin embargo, tras conocerse al ganador del año, muchos seguidores se han preguntado sobre los detalles particulares que tiene el trofeo que otorga la revista deportiva France Football desde el año 1956. Pues, según el medio Olé, el Balón de Oro no es fabricado precisamente por oro, sino por latón, una fusión de cobre y zinc, además de contar con una base de cristal y tener un peso de 7 kilos. En el caso de sus longitudes, mide 31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho. Finalmente, el valor económico del Balón es entre 3 000 y 3 500 euros, equivalente a 3 800 dólares.

PREMIOS ENTREGADOS EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2025