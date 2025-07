Marco Saravia finalizó su ciclo a préstamo en Cusco FC y retornó a Universitario de Deportes, generando preocupación en el cuadro cusqueño, que advirtió en un comunicado que no descarta tomar medidas legales si el defensor no juega en la ‘U’ y defiende otra camiseta. Sobre el tema se pronunció Jean Ferrari, administrador saliente del club crema, y fue tajante al respecto.

“El jugador se comunica con nosotros y nos dice que ya no quiere seguir allá (en Cusco FC). Al volver a la U tampoco podría jugar, pero tiene unas propuestas de afuera”, empezó comentando en diálogo con el programa ‘Diego y Talía’.

El directivo fue enfático al establecer la condición para una eventual desvinculación: “Para él sería más fácil si queda libre. Si es para afuera, no hay problema de dejarlo libre, pero si es para el medio local, libre no saldrá a ningún lado”.

“Libre, no hay forma. Para ello, se hubiera quedado mejor en Cusco FC”, afirmó Ferrari. Además, expresó su descontento por el comunicado del club cusqueño. “No me gusta la forma en la que se han expresado. Nosotros no hemos querido faltar en ninguna parte del contrato, sino, por el contrario, acá fue el futbolista quien se ha manifestado”, finalizó.