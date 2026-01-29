Alianza Lima sumó a su último fichaje extranjero para la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el club ‘blanquiazul’ oficializó la llegada de Esteban Pavez.

Como se sabe, Pavez fue dirigido por Guede en Colo Colo entre el 2016 y 2018, motivo que bastó para que el entrenador lo tuviera como pedido express una vez que se determinó que el puesto a ocupar tenía que ser el de un volante central.

“¡Bienvenido a casa, Esteban Pavez! Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", publicó el club ‘íntimo’.

Al pisar suelo peruano, el futbolista de 35 años resaltó las expectativas que tiene de su estancia en Matute.

“Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran técnico y estoy muy motivado de llegar acá”, expresó el futbolista en tanto a su llegada al club victoriano. También destacó: ““Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho. Me motiva mucho porque hay un gran equipo y por eso estoy acá”, indicó.

Cabe recordar que Esteban Pavez es el séptimo extranjero en Alianza Lima además de Federico Girotti, Eryc Castillo, Alan Cantero, Guillermo Viscarra, Mateo Antoni y Fernando Gaibor.