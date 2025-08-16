Es un hecho: Erick Noriega dejará Alianza Lima para fichar por Gremio de Porto Alegre. Y en Matute, en el triunfo por 3-1 ante ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, se despidió ante su gente y de la mejor manera: ingresó a los 70 minutos y le dieron la cinta de capitán.

Aunque aún no es oficial -el lunes firmaría su contrato que lo vincula hasta 2028-, Noriega pudo despedirse del equipo de sus amores disputando 20 minutos. Antes de su ingreso, no pudo aguantar la emoción y desbordó entre lágrimas.

😢ASÍ FUE EL EMOTIVO INGRESO DE ERICK NORIEGA



Sería su último partido con los blanquiazules#AlianzaLima vs #ADT



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1TeApuesto2025 pic.twitter.com/bKeWAiaDbN — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2025

Hernán Barcos, quien fue sustituido por Matías Succar, no dudó en darle la cinta de capitán, un gesto que emocionó aún más a Erick. El volante portó la cinta por primera vez en el club blanquiazul y el estadio se lo hizo saber.

El ‘Samurai’ jugó los últimos minutos, aunque eso quedará para la anécdota. Y es que, una vez finalizado el cotejo, Noriega volvió a derramar lágrimas ante los abrazos de sus compañeros.

Duele el momento en que se va, pero Erick no tiene techo.

Es la mejor proyección de los últimos años.

Matute siempre será tu casa.

NORIEGA CORAZÓN 💙 pic.twitter.com/fZeNp5rdi1 — Ruben (@rubenmancof) August 17, 2025

Fue, en ese momento, que Hernán Barcos le pidió a sus compañeros para cargar al mediocampista y elevarlo por los aires. Luego fue llevado hacia la tribuna sur para que se despida de la barra oficial del club. Es ahí que el lalteral Guillermo Enrique no dudó en cargarlo en hombros.

