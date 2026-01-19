El exdelantero de Alianza Lima, Hernán Barcos tuvo palabras cargadas de emoción para su anterior club, demostrando que aunque ahora se deba a otro equipo, su corazón siempre estará en La Victoria.

“Uno se desvincula de contrato, pero nunca del corazón”, dijo el delantero, tras la presentación de su nuevo club el FC Cajamarca.

El ‘Pirata’ fue uno de los jugadores más aplaudidos a su salida al campo de juego y al hinchada espera que responda con goles.

“Llego con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se formó, así que ahora depende de nosotros responder dentro del campo”, dijo Barcos, por su parte.

FC Cajamarca se impuso por 2-1 a ADT en la ‘Tarde Cajacha 2026’, en una jornada especial marcada por la presentación de Barcos, en el estadio Héroes de San Ramón. Los goles cajamarquinos fueron obra de Pablo Lavandeira y Jonathan Betancourt.