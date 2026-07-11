Por Redacción EC

Hernán Barcos marca el 1-1 para Sporting Cristal en el duelo ante Bentín Tacna Heroica por la Copa de Liga Caliente 2026, apareciendo en un momento clave del partido para devolverle vida al conjunto celeste. El experimentado delantero se hace presente en el área y define con categoría para vencer la resistencia del arquero rival, desatando la celebración de sus compañeros. El ‘Pirata’, reciente refuerzo del cuadro rimense, vuelve a demostrar su vigencia goleadora y su capacidad para aparecer en momentos decisivos, consolidándose como pieza importante en el ataque. Su tanto permite que Cristal mantenga sus opciones en un encuentro intenso.

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