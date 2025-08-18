Redacción EC
Redacción EC

Llega a Matute. suma un nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada. Luego de la salida de Erick Noriega, el equipo blanquiazul buscó rápidamente su reemplazo y lo encontró en México. Fuentes de DT, confirman que se convertirá en nuevo jugador de los íntimos.

LEE TAMBIÉN: Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO

En tiempo récord, la directiva de Alianza y Santos Laguna llegaron a un acuerdo para que el jugador vaya a préstamo al equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito. El primer contacto que tuvo el equipo de La Victoria fue con el jugador, luego de que vencieran por 3-1 a ADT en Matute.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Luego de llegar a un acuerdo con Aquino, la negociación siguió su curso con Santos Laguna, que finalmente aceptó. El contrato es por 1 año y el futbolista estará disponible desde que aterrice en suelo peruano.

Última lesión de Pedro Aquino

La última lesión conocida de Pedro Aquino fue una lesión en la rodilla derecha, que resultó en una intervención quirúrgica para una limpieza de meniscos realizada en marzo de 2024.

Tras la operación, su recuperación se extendió durante aproximadamente cinco a siete meses. Reapareció en entrenamientos hacia agosto de 2024 y posteriormente volvió a la competición oficial en septiembre de ese mismo año.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR