Llega a Matute. Alianza Lima suma un nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada. Luego de la salida de Erick Noriega, el equipo blanquiazul buscó rápidamente su reemplazo y lo encontró en México. Fuentes de DT, confirman que Pedro Aquino se convertirá en nuevo jugador de los íntimos.

En tiempo récord, la directiva de Alianza y Santos Laguna llegaron a un acuerdo para que el jugador vaya a préstamo al equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito. El primer contacto que tuvo el equipo de La Victoria fue con el jugador, luego de que vencieran por 3-1 a ADT en Matute.

Luego de llegar a un acuerdo con Aquino, la negociación siguió su curso con Santos Laguna, que finalmente aceptó. El contrato es por 1 año y el futbolista estará disponible desde que aterrice en suelo peruano.

Última lesión de Pedro Aquino

La última lesión conocida de Pedro Aquino fue una lesión en la rodilla derecha, que resultó en una intervención quirúrgica para una limpieza de meniscos realizada en marzo de 2024.

Tras la operación, su recuperación se extendió durante aproximadamente cinco a siete meses. Reapareció en entrenamientos hacia agosto de 2024 y posteriormente volvió a la competición oficial en septiembre de ese mismo año.

