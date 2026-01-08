Paolo Guerrero
Aquella selección peruana que disputó el mundial de Rusia 2018 estuvo conformada por varios futbolistas que militaban en el extranjero. Fue la generación que logró devolver a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años, apoyándose en jugadores en ligas que elevaron el nivel competitivo del equipo dirigido por Ricardo Gareca.
Sin embargo, a varios años de aquella histórica participación, el panorama ha cambiado. Hoy, una parte importante de esos seleccionados se encuentra compitiendo en la Liga 1.
Varios de ellos buscan cerrar ciclos y despedirse de sus carreras en el club de sus amores; otros en cambio, buscaron estabilidad ante la falta de oportunidades.
Tras su desvinculación, otro que se sumaría a esta lista sería Luis Advíncula de Boca Juniors. Las condiciones están dadas para que el ‘Rayo’ estampe su firma en Alianza Lima.
TE PUEDE INTERESAR
- José Antonio Kast en Lima: corredor humanitario y reuniones con Jerí y empresarios
- “No habrá ingreso a la TV”: la radical medida de los clubes, hartos de deudas y la respuesta de 1190 Sports
- Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- Retos y pendientes de un tenis peruano en ascenso con Buse liderando una generación que ilusiona
Contenido sugerido
Contenido GEC