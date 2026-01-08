Aquella selección peruana que disputó el mundial de Rusia 2018 estuvo conformada por varios futbolistas que militaban en el extranjero. Fue la generación que logró devolver a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años, apoyándose en jugadores en ligas que elevaron el nivel competitivo del equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Sin embargo, a varios años de aquella histórica participación, el panorama ha cambiado. Hoy, una parte importante de esos seleccionados se encuentra compitiendo en la Liga 1.

Varios de ellos buscan cerrar ciclos y despedirse de sus carreras en el club de sus amores; otros en cambio, buscaron estabilidad ante la falta de oportunidades.

Tras su desvinculación, otro que se sumaría a esta lista sería Luis Advíncula de Boca Juniors. Las condiciones están dadas para que el ‘Rayo’ estampe su firma en Alianza Lima.