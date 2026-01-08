Perú no pasó de fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: Getty Images)
El capitán de la selección peruana, decidió firmar por Alianza luego de su paso accidentado por César Vallejo. (Foto: AFP)
Paolo Guerrero
    El capitán de la selección peruana, decidió firmar por Alianza luego de su paso accidentado por César Vallejo. (Foto: AFP)

    Ánderson Santamaría llegó a Universitario procedente de México donde defendió los colores de Puebla, Atlas FC y Santos Laguna. (Foto: Universitario)

    Yoshi le dio el sí a Sporting Cristal tras su paso por equipos como Orlando City y Cruz Azul de México. (Foto: Sporting Cristal)

    El 'Orejas' fue otro de los jugadores que decidió firmar por el club de sus amores luego de haber estado en el D. C. United de la MLS.

    Mira el GOLAZO de Edison Flores en el Universitario vs. Alianza Universidad. (Fernando Sangama/@photo.gec)

    Andy Polo por su parte, regresó a Universitario en el 2022, anteriormente estuvo en el Monarcas Morelia de México. (Foto: GEC)

    El buen futbol de Trauco lo llevó a equipos como Flamengo de Brasil donde jugó junto a Paolo Guerrero y a Saint-Etiene de Francia. Luego de jugar en San Jose Earthquakes (EEUU) y en Criciuma de Brasil, volvió al Perú para jugar en Alianza Lima.

    El jugador del FC Emmen y el Portland Timbers, llegó a la Florida para establecerse en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

    Loyola disputará la Liga 1 en las filas del recién ascendido FC Cajamarca que viene contratando figuras importantes.

    Otro de los jugadores con trayectoria internacional que decidió volver a Perú es Pedro Aquino. El volante de contención defiende la camisera blanquiazul. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)

    Quizá el que muchos hubieran querido que se quede jugando en el exterior. El talento de 'Cuevit'a lo llevó a equipos como Sao Paulo, Santos, Pachuca, Al-Fateh. En 2023 volvió a Perú para jugar en Alianza, tuvo un paso por Emelec y hoy está en Juan Pablo II de la liga peruana. (@juanpablochongoyape)

    Pasó por equipos de Portugal, Turquía, Rusia y Chile. El 'Caballito' Hurtado es otro de los que está cerrando su carrera en tierras peruanas. En 2022 volvió a Alianza y pasó por varios equipos antes de firmar por Comerciantes Unidos.

Redacción EC
Redacción EC

Aquella selección peruana que disputó el mundial de estuvo conformada por varios futbolistas que militaban en el extranjero. Fue la generación que logró devolver a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años, apoyándose en jugadores en ligas que elevaron el nivel competitivo del equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Sin embargo, a varios años de aquella histórica participación, el panorama ha cambiado. Hoy, una parte importante de esos seleccionados se encuentra compitiendo en la .

Varios de ellos buscan cerrar ciclos y despedirse de sus carreras en el club de sus amores; otros en cambio, buscaron estabilidad ante la falta de oportunidades.

Tras su desvinculación, otro que se sumaría a esta lista sería de Boca Juniors. Las condiciones están dadas para que el ‘Rayo’ estampe su firma en Alianza Lima.

