Alianza Lima anunció la renovación del jugador Marco Huamán hasta el 2027, pero agregó que el lateral derecho irá a préstamo al Cienciano del Cusco por toda la temporada 2026.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Nuestro jugador Marco Huamán renovó su vínculo con el Club hasta el 2027 y va a préstamo este año a @Club_Cienciano“, publicó el club victoriano en sus redes sociales.
La información fue confirmada minutos después por Cienciano, que también dio la bienvenida a Huamán a través de su cuenta de X.
“Anunciamos a Marco Huamán como nuevo jugador del club. El lateral derecho, procedente de ClubALoficial, llega a préstamo por toda la temporada 2026″.
De ese modo, se confirma lo que hasta el momento venía siendo un secreto a voces: el técnico Pablo Guede no tenía en sus planes al jugador de 23 años, quien ahora deberá buscar su continuidad en el campeonato nacional.
De otro lado, Cienciano del Cusco confirmó el equipo técnico que tendrá tras la llegada de su nuevo entrenador Horacio Melgarejo, el cual estará conformado además, por Cristian Ruggeri como asistente técnico, Emmanuel García, preparador físico y Lucas Vallarino, como preparador de arqueros.
TE PUEDE INTERESAR
- Tomás Gálvez disuelve equipos especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip
- Las cifras económicas que deja 12 años del gobierno de Maduro, ¿qué podría pasar ahora con su economía?
- La otra contienda: casi 150 grupos en carrera para las elecciones regionales y municipales
- Trump quiere el petróleo de Venezuela, pero qué precio tendrá que pagar y cuánto deberá esperar
Contenido sugerido
Contenido GEC