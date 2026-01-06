Cienciano dió la Bienvenida al lateral derecho que jugará por todo el 2026 por el 'Papá'.
Redacción EC
anunció la renovación del jugador Marco Huamán hasta el 2027, pero agregó que el lateral derecho irá a préstamo al Cienciano del Cusco por toda la temporada 2026.

“Nuestro jugador Marco Huamán renovó su vínculo con el Club hasta el 2027 y va a préstamo este año a “, publicó el club victoriano en sus redes sociales.

La información fue confirmada minutos después por , que también dio la bienvenida a Huamán a través de su cuenta de X.

“Anunciamos a Marco Huamán como nuevo jugador del club. El lateral derecho, procedente de , llega a préstamo por toda la temporada 2026″.

De ese modo, se confirma lo que hasta el momento venía siendo un secreto a voces: el técnico no tenía en sus planes al jugador de 23 años, quien ahora deberá buscar su continuidad en el campeonato nacional.

De otro lado, Cienciano del Cusco confirmó el equipo técnico que tendrá tras la llegada de su nuevo entrenador Horacio Melgarejo, el cual estará conformado además, por Cristian Ruggeri como asistente técnico, Emmanuel García, preparador físico y Lucas Vallarino, como preparador de arqueros.

