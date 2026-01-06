Alianza Lima anunció la renovación del jugador Marco Huamán hasta el 2027, pero agregó que el lateral derecho irá a préstamo al Cienciano del Cusco por toda la temporada 2026.

“Nuestro jugador Marco Huamán renovó su vínculo con el Club hasta el 2027 y va a préstamo este año a @Club_Cienciano“, publicó el club victoriano en sus redes sociales.

¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞́𝐱𝐢𝐭𝐨𝐬, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨!💪🏾



¡𝐀 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨! 👏🏾 pic.twitter.com/61zoAgPk8P — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 6, 2026

La información fue confirmada minutos después por Cienciano, que también dio la bienvenida a Huamán a través de su cuenta de X.

“Anunciamos a Marco Huamán como nuevo jugador del club. El lateral derecho, procedente de ClubALoficial, llega a préstamo por toda la temporada 2026″.

De ese modo, se confirma lo que hasta el momento venía siendo un secreto a voces: el técnico Pablo Guede no tenía en sus planes al jugador de 23 años, quien ahora deberá buscar su continuidad en el campeonato nacional.

¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗗𝗢! 💪🏼⚽

Presentamos al nuevo comando técnico:



🧢 Horacio Melgarejo – Director técnico

📋 Cristian Ruggeri – Asistente técnico

👟 Emmanuel García – Preparador físico

🧤 Lucas Vallarino – Preparador de arqueros



Un equipo que inicia una nueva etapa de… pic.twitter.com/Xe0lPyzetL — Club Cienciano (@Club_Cienciano) January 6, 2026

De otro lado, Cienciano del Cusco confirmó el equipo técnico que tendrá tras la llegada de su nuevo entrenador Horacio Melgarejo, el cual estará conformado además, por Cristian Ruggeri como asistente técnico, Emmanuel García, preparador físico y Lucas Vallarino, como preparador de arqueros.