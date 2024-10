Desde que se puso bajo los tres palos de Universitario, Sebastián Britos había mantenido un rendimiento regular y protagonizado momentos importantes. Hasta ahora, el conjunto crema no había tenido un mal partido con el arquero uruguayo. Sin embargo, llegó el día en que esto cambió. Ocurrió en el encuentro ante Sporting Cristal, donde un error de Britos marcó el rumbo del marcador, favoreciendo a los celestes y poniendo en aprietos al equipo de Fabián Bustos en la tabla del Torneo Clausura. Aún así, siguen dependiendo de sí mismos para ganar el campeonato.

Se jugaban 66 minutos del encuentro entre cremas y celestes cuando Fernando Pacheco acababa de ingresar. En su primera intervención, encabezó un ataque que terminó en gol. El extremo lanzó un pase a Santiago González, quien se encontraba abierto por la izquierda, y corrió hacia el espacio libre en el área merengue. Sin dudarlo, Pacheco disparó, un tiro que parecía no tener peligro, pero terminó colándose en el arco de Britos, con complicidad del arquero uruguayo. Fue un error que rozó con el rotulado de blooper.

Tras el final del partido, el arquero de Universitario se pronunció sobre su error en el segundo gol de Sporting Cristal, expresando su desazón por fallar en un momento crítico. “La verdad es que era un partido que salimos a buscar, salimos a ganarlo. Está la desazón de fallar cuando el equipo más me necesitaba”, afirmó el portero, quien ha sido clave en el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada.

Britos, consciente de su responsabilidad, subrayó que no necesita recordatorios de sus compañeros sobre sus errores. “Yo soy consciente de cuando erro. No necesito que nadie me lo recalque. Entrenamos para que estas cosas no sucedan. No he fallado en veinte y pico de partidos, y haberlo hecho justo ahora me afecta”, comentó el uruguayo.

A pesar de la situación, el arquero se mostró optimista sobre el futuro. “Hay que seguir. Quedan dos finales ahora. Seguimos trabajando convencidos de lo que el equipo viene dejando. Es fundamental encarrilarlo con la misma seriedad y compromiso que hemos tenido hasta ahora”, concluyó.

