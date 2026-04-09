Sporting Cristal debutó con un triunfo 1-0 sobre Cerro Porteño por Copa Libertadores y Zé Ricardo salió al frente para fecilitar al equipo. El técnico celeste elogió a Maxloren Castro y llenó de confianza a Felipe Vizeu, quien anotó el gol del triunfo en el Miguel Grau del Callao.

"Maxloren es pequeño de tamaño pero es muy grande en la voluntad de jugar al fútbol y eso es muy bello porque ayudó mucho al equipo en ataque, pero ayudó muchísimo en defensa”, expresó tras el partido.

De igual manera, depositó su confianza en Vizeu, quien es cuestionado por la hinchada celeste y ayer ingresó para darle la victoria a su equipo. El DT espera que el delantero brasileño se sienta mejor en el equipo.

Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

“Hoy (ayer) conectó, tuvo la oportunidad, es muy importante y espero que con eso tenga más confianza y que toda la gente le dé su apoyo porque él y todo el grupo van a ser muy importantes para la temporada”, sostuvo.

Asimismo, Zé Ricardo se refirió al equipo. “Vi muchos partidos del Cristal de Autuori, quien para mí es una referencia, una leyenda y Paulo con Cristal hizo muchos partidos buenos pero entendí que en algunas cosas podríamos estar mejores y los jugadores entendieron [...] Fue una victoria muy bella, lindísima y debe servir para hacer cosas mejores en el futuro”.

SOBRE EL AUTOR