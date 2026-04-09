Resumen

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Zé Ricardo debutó con victoria en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)
Zé Ricardo debutó con victoria en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)
Por Redacción EC

Sporting Cristal debutó con un triunfo 1-0 sobre Cerro Porteño por Copa Libertadores y Zé Ricardo salió al frente para fecilitar al equipo. El técnico celeste elogió a Maxloren Castro y llenó de confianza a Felipe Vizeu, quien anotó el gol del triunfo en el Miguel Grau del Callao.

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