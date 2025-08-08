VER, Tabla de Liga 1 EN VIVO: Posiciones, Sporting Cristal y Cusco FC se mantienen como líderes del Torneo Clausura. (Foto: composición GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Una nueva fecha del Torneo Clausura de la iniciará este viernes 8 de agosto. Los equipos se preparan para sumar puntos y establecerse lo más alto posible en la tabla de posiciones.

Cusco FC se encuentra con puntaje perfecto en la cima, pero esta jornada tendrá que descansar. Le sigue Sporting Cristal, que acecha con 10 puntos y aún invicto en el certamen. Universitario de Deportes completa el podio también con diez unidades, aunque menor diferencia de gol que los ‘celestes’.

Fernanda Huapaya

Por su lado, Alianza Lima solo ha podido sumar una victoria en lo que va del torneo, lo que lo posiciona en la sexta casilla con cinco puntos.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

EquipoPJPGPEPPDGPuntos
1.Cusco4400712
2.Sporting Cristal43101010
3.Universitario4310610
4.Garcilaso422048
5.Sport Huancayo421117
6.Alianza Lima4121-15
7.Melgar 4121-15
8.Cienciano411214
9.Binacional311104
10.Atlético Grau3111-14
11.Juan Pablo II4112-24
12.Ayacucho4112-24
13.Sport Boys4112-44
14.Alianza Atlético4031-23
15.Alianza Universidad4103-33
16.ADT3102-33
17.Chankas3102-53
18.UTC3012-21
19.Comerciantes Unidos3012-31

TABLA DEL ACUMULADO

EquipoPJPGPEPPDFPuntos
1.Universitario2215433249
2.Cusco2214442146
3.Sporting Cristal2213361742
4.Alianza Lima2212641142
5.Alianza Atlético221147837
6.Sport Huancayo221147337
7.Melgar22993736
8.Garcilaso2210571335
9.Cienciano21687627
10.ADT21768-927
11.Atlético Grau21687-226
12.Los Chankas21687-626
13.Sport Boys226610-624
14.Juan Pablo II226511-1023
15.Binacional21579-1322
16.UTC215511-1920
17.Ayacucho225413-1519
18.Alianza Universidad223514-2014
19.Comerciantes Unidos212613-1912

PROGRAMACIÓN FECHA 4, TORNEO CLAUSURA

Viernes 8 de agosto

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Cienciano - Estadio Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto

  • 1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Alianza Lima - Estadio Ciudad de las Américas
  • 3:15 p.m. | ADT vs Sport Huancayo - Estadio Unión Tarma
  • 6:30 p.m. | Universitario vs Sport Boys - Estadio Monumental

Domingo 10 de agosto

  • 11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Melgar - Estadio Alberto Gallardo
  • 1:15 p.m. | Los Chankas vs Atlético Grau - Estadio Los Chankas
  • 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs Binacional - Estadio C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

  • 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs UTC - Estadio Campeones del 36
  • 7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Descansa: Cusco FC

