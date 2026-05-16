Empieza una nueva historia en Universitario de Deportes. Este sábado 16 de mayo, Héctor Cúper dirigió su primer entrenamiento como técnico del cuadro crema, tomando el lugar que dejó Jorge Araujo. El argentino debutará en el cargo este miércoles ante Nacional por la Copa Libertadores.

Desde el inicio, se pudo ver al nuevo entrenador muy metido en cada una de las indicaciones que repartía al plantel. Antes de comenzar, los reunió a todos y conversó con el grupo en el centro del campo. Lo que pide es claro: renovar el compromiso y conseguir los objetivos de club.

Cúper estuvo observando en todo momento el desempeño de sus dirigidos y alentándolos a dar lo mejor de sí. Pese a que tiene poco tiempo de trabajo, el argentino confía en agarrarle rápido la mano al equipo y poder salir a flote de los últimos malos resultados.

Universitario sumó su segunda derrota consecutiva de local en el Torneo Apertura y necesita sacudirse de esa mala racha para llenarse de confianza. Sin embargo, el primer reto de Cúper está en la Copa Libertadores, donde tienen opciones de clasificación.

El partido contra Nacional en Uruguay marcará el debut de Cúper como técnico de la U y los hinchas esperan volver a celebrar una victoria.

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