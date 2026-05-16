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¡Se renueva la ilusión! Héctor Cúper dirigió su primer entrenamiento como técnico de Universitario. (Foto: Club Universitario)
¡Se renueva la ilusión! Héctor Cúper dirigió su primer entrenamiento como técnico de Universitario. (Foto: Club Universitario)
Por Redacción EC

Empieza una nueva historia en Universitario de Deportes. Este sábado 16 de mayo, Héctor Cúper dirigió su primer entrenamiento como técnico del cuadro crema, tomando el lugar que dejó Jorge Araujo. El argentino debutará en el cargo este miércoles ante Nacional por la Copa Libertadores.

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