“El jugador se deja caer”: CONAR difunde audios del VAR previo al gol de Universitario vs. Cusco FC | VIDEO

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) difundió este martes los audios del VAR correspondiente a la polémica jugada durante el partido entre Universitario y Cusco FC, que terminó en gol de Gianluca Lapadula para el 2-1 de los cremas. En el registro, el equipo arbitral concluye que no exitió una falta de Juan Manuel Requena sobre Miguel Silveira antes del tanto del ‘Bambino’.

La acción generó debate debido a que los jugadores del cuadro cusqueño reclamaron una infracción previa sobre Silveira. Sin embargo, tras revisar las imágenes, el VAR respaldó la decisión tomada por el árbitro Edwin Ordóñez y explicó que el contacto entre ambos futbolistas formó parte de una disputa normal por el balón.

“En esta yo veo que hay un contacto normal de juego y el jugador se deja caer. El jugador tiene la posesión del balón, Requena lo toma del hombro ligeramente y el jugador se deja caer. [...] No configura como falta, no lo sujeta, no le imposibilita jugar. Claramente es un contacto normal de juego”, indican desde la cabina.

🔥SALIERON LOS AUDIOS VAR DE LA FALTA A SILVEIRA🔥



La Conar acepta que el VAR analiza de diferente ángulos, pero bajo un CONTEXTO EQUIVOCADO que el jugador de la U no realiza una falta al recuperar el balón.



👨‍⚖️ Árbitro: Edwin Ordoñez

🎧 VAR: Pablo López

🖥️ AVAR: Michael Orue… pic.twitter.com/FYLBKNYE87 — L1MAX (@L1MAX_) July 29, 2026

Con esa evaluación, el equipo del videoarbitraje confirmó al juez principal que la acción era válida y que el gol de Gianluca Lapadula debía mantenerse. La anotación terminó siendo determinante para que Universitario sumara tres puntos importantes en el estadio Monumental frente al conjunto imperial.

Pese a que la CONAR respaldó la decisión tomada en esa jugada, el organismo reconoció posteriormente que se equivocó. Edwin Ordóñez y el equipo arbitral que participó en ese encuentro no fueron designados para dirigir partidos de la tercera fecha del Torneo Clausura.

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