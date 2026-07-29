“El jugador se deja caer”: CONAR difunde audios del VAR previo al gol de Universitario vs. Cusco FC | VIDEO
“El jugador se deja caer”: CONAR difunde audios del VAR previo al gol de Universitario vs. Cusco FC | VIDEO
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) difundió este martes los audios del VAR correspondiente a la polémica jugada durante el partido entre Universitario y Cusco FC, que terminó en gol de Gianluca Lapadula para el 2-1 de los cremas. En el registro, el equipo arbitral concluye que no exitió una falta de Juan Manuel Requena sobre Miguel Silveira antes del tanto del ‘Bambino’.

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