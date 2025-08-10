Felipe Casapía Coello
Sporting Cristal vs Melgar En vivo

Previa

Cristal defiende su invicto en el Clausura ante Melgar, luego de empatar con Alianza en Matute y frenar una racha de tres victorias al hilo. El conjunto rimense busca volver a la senda del triunfo e igualar a Universitario en la punta de la tabla.

Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

