Antes de comenzar su conferencia de prensa en Campo Mar 'U', Gregorio Pérez pregunta “si falta algún medio”. Como buen entrenador uruguayo, tiene muy instalada la idea de esa conexión que no se debe perder con la prensa. En las buenas y en las malas. Siempre con la misma intención para establecer un diálogo abierto. Hoy no se viven días tranquilos en Universitario, pero Don Gregorio entiende que estos son los momentos donde hay que hablar más claro. Esta conversación, minutos después de su conferencia, tuvo momentos de charla técnica. Pérez es un estratega a tiempo completo. Su plan, por ahora, es concentrarse en lo deportivo. Si llegan nuevos administradores, sabe que él no debe ser quien levante el teléfono.

—¿Es parte de la formación de un técnico uruguayo la apertura para dialogar con los medios?

No todos somos iguales. Uno debe partir de un hecho: quien se interesa en preguntar es un trabajador, es su profesión y tiene el derecho de desarrollarla. Además, ustedes son un puente que alimenta a ocho o nueve millones de hinchas, como los que tiene Universitario. En ese aspecto, nosotros (los uruguayos), y con esto no descalifico a nadie, tenemos dentro de nuestra cultura prestar los servicios que corresponde a un trabajador. Esa es una realidad. Y sí tenemos una preparación, pero también basada en nuestra escuela. Todos los países no son iguales.

—¿Cuánto ha confirmado en el Perú de lo que le contaron conocidos suyos como Pablo Bengoechea y Guillermo Sanguinetti?

Vi cosas y vivo cosas que están relacionadas con lo que me contaron, pero otras no. Hacía mucho tiempo que no venía al Perú, yo solo estuve de paso por aquí por algunas competencias con otros clubes. Noto un país que ha crecido muchísimo en todo sentido. Me han sorprendido muchas cosas para bien, encontré un fútbol muy competitivo que ha vuelto a la palestra pública después de 36 años. Fueron a un Mundial, eso tiene mucha repercusión porque los regresa a la tradición de los grandes equipos que tuvo en los setenta. Vienen de llegar a una final de Copa América. Hoy se habla nuevamente del fútbol peruano, tuvo una etapa donde su competencia internacional no era la mejor, por distintas razones.

—¿Un Mundial suma mucho para un crecimiento sostenido?

Sí, con Uruguay también hubo un momento hasta el 2010 no habíamos recobrado la memoria de la rica historia que teníamos. Hoy de nuevo está en la palestra pública como Perú.

—¿Está a gusto aquí?

Me siento muy bien, despertándome todos los días con la obligación de seguir creciendo. Estoy llevando un curso acelerado en conocimiento.

—¿Qué particularidad encuentra en el futbolista peruano?

Es un fútbol que ya todos conocemos, atildado, muy fino técnicamente, con mucha pausa, que va cambiando. No sé si con distintos estilos, pero si con una relación directa con la geografía donde jugamos, a qué hora jugamos, con qué temperatura, si hay altura, si hay piso sintético, si hay frío. Eso también entra en una evaluación. Con dos meses aquí, no puedo profundizar mucho en eso.

—¿Se había encontrado con alguna variedad así antes?

Es totalmente atípico, en Colombia también lo vi pero hay menos altura. Aquí es más difícil y desgastante, se crea mucha dificultad.

—¿Recomendaría que cambie el calendario del torneo peruano por estas diferencias geográficas?

Pero es la realidad del país. No me animo a manifestarme sobre eso, estaría abriendo un comentario que no corresponde. Cada país vive como está formado su idiosincrasia, su geografía, etc. Si yo no estoy de acuerdo con eso, no vengo a trabajar.

—¿No se ha cortado el diálogo con Pablo Bengoechea o Guillermo Sanguinetti?

Siempre he conversado con ellos, la amistad es la misma de siempre. Pablo dirige a un equipo y yo otro, equipos grandes y rivales. Siempre hay diálogo con ellos, en mi equipo está Edgardo Adinolfi, quien estuvo un tiempo atrás aquí, pero uno tiene conocidos que han trabajado en el Perú y es cierto que estamos en contacto.

—¿La hinchada de la U tiene rasgos similares a la de Peñarol?

Similitud total. Hay una historia distinta pero el sentir del hincha de Peñarol está relacionado con el juego. Y eso también pasa en Universitario.

—¿Cómo se dio el contacto con Jean Ferrari para llegar a la U?

Yo lo conocí como jugador cuando lo enfrentamos. Yo estaba en Peñarol y él en Sporting Cristal, pero él tiene una muy buena relación con Edgardo Adinolfi. Cuando nosotros nos enteramos que la U no tenía técnico, a nosotros nos llamaron para decirnos que le habían entregado nuestra carpeta al club. Edgardo llamó a Jean para preguntarle si era cierto y le respondió que no, pero que tenía interés en conversar conmigo. Viajé a Buenos Aires, nos reunimos y a las 48 horas ya estaba el acuerdo cerrado. Gracias a Dios.

—¿Una de sus prioridades es recuperar el estilo de juego de garra y desgaste físico de la U?

Pero no hacerlo sería desconocer la historia y a todos aquellas generaciones de jugadores, que hicieron grande al club. Sería una falta de respeto de mi parte no reconocer eso.

—¿Haría la ruta de Lolo Fernández?

Si el tiempo nos da, con mucho gusto. Será un placer.

—¿Le preocupa que en un mes algunos de los jugadores de su equipo base se vayan a jugar por sus selecciones?

Para mí y para la U es un halago que los jugadores sean citados a la selección. Es lo máximo para un jugador y para un club. Comunicación no he tenido con Ricardo Gareca, pero lo conozco. Nos hemos enfrentado hace muchísimos años en Argentina. Ha hecho un trabajo extraordinario, hizo volver al Perú al primer plano mundial. Y está desarrollando un trabajo con conocimiento profundo que ojalá mantenga los buenos resultados. Que lleve de aquí a todos los futbolistas que podrían aportarle a Perú.

—Si se concreta el cambio de administración ¿peligra su continuidad en Universitario?

Eso no se sabe si ocurre o no ocurre. Yo no puedo adelantar absolutamente nada. No conozco a nadie de la nueva administración que llegaría al club. Cuando lleguen se hablará, no puedo adelantar juicio sobre personas que no conozco, y sin saber las intenciones que tienen. Esa es una realidad. Si esas personas llegan al club, supongo que desearán conocerme y hablar conmigo. Yo no dramatizo sobre eso y cumplo con mi trabajo. Lo que pueda pasar, yo que sé.

—¿Es cierto que hubo un almuerzo con la administración que estaría por salir?

Así es, estuvo todo el plantel. Era algo que ya estaba pactado desde antes. No se profundizó sobre ese tema que comentas. Estamos concentrados en trabajar el mejor partido posible para este sábado ante Vallejo.

—¿Mantiene firme su deseo de quedarse en el equipo?

No depende de mí quedarme. Nos gustaría seguir trabajando como lo estamos haciendo. Pero no depende de nosotros, solo somos empleados del club.

—¿Recomendaría que se queden las autoridades en el ámbito deportivo en la U?

No quiero seguir ahondando en detalles sobre eso. Ya está. Lo hablado, hablado está.

