En la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, Marcelo Vieira está demostrando la fidelidad y pasión por su trabajo actual. El lateral brasileño no imagina prestar sus servicios para un equipo que no sea el Real Madrid y así lo ha comentado en una charla con el exfutbolista italiano, Fabio Cannavaro, en un directo de Instagram.

Últimamente, han corrido rumores en el que vinculan a Marcelo con clubes como el PSG, la Juventus, Milán, entre otros. Sin embargo, el lateral zurdo no imagina un futuro fuera de la que ha sido su casa desde los 18 años: el Bernabéu. Por ello, el merengue decidió aclarar su situación y desmentir, primordialmente, su cercanía con la ‘Vecchia Signora’ de su amigo Cristiano Ronaldo.

“He escuchado aquí hace dos años que he firmado con la Juventus, que tenía puesta la camiseta de la Juve, porque no sabía vivir sin Cristiano… La gente se inventa muchas cosas. Me parece bien que he visto algunos aficionados de la Juve que les gustaba”, señaló.

Entonces, el brasileño agregó: “yo no quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría. Estoy muy bien en Madrid desde que llegué con mi familia. Es mucho tiempo y tengo una historia increíble. Me parece bien que haya equipos que me quieran”.

Marcelo también habló sobre sus compañeros en el club blanco y se refirió especialmente a Eden Hazard, quien aún continúa su recuperación. “Creo que ya está bien. La lesión llegó en una pierna en la que tenía ya un problema. Es muy top, la velocidad a la que hace las cosas es muy diferente al resto. Estaba bien, pero la lesión fue una pena. Ahora va a volver”, dijo.

Además, el defensa merengue confesó que Lionel Messi es el jugador que más problemas le ha traído en el terreno de juego. “Ante Cristiano nunca jugué,pero Messi es Messi, sería hipócrita decir otro jugador como el más difícil de marcar. Jesús Navas en su época, cuando yo era joven, hizo que me matasen durante tres semanas", explicó.

Eso sí, el brasileño no pudo elegir quién es el mejor entre ambos cracks. “No puedes decir quien es mejor, yo he jugado diez años con Cristiano y la motivación que te da dentro del campo es única, cómo te lleva arriba. Messi está parado y de la nada construye gol”, sostuvo.

Mientras tanto, Marcelo no ve la hora de volver a pisar el campo de juego. La reanudación de La Liga es aún una incógnita, pero continúa su preparación desde casa para no perder el ritmo. “No sé cuando empieza LaLiga, no se sabe nada. Estamos esperando a ver cuándo podemos entrenar con el grupo”, dijo.

Con información de EFE.

