Imagínate debutar en la Copa Libertadores enfrentando a titanes del fútbol de la talla mundial de Marcelo y Felipe Melo, y en lugar de aminalarte, demuestres un gran nivel a tal punto de impresionar a estas estrellas. Esto fue lo que hizo el delantero Kevin Serna, quien gracias a su actuación en el empate 1-1 entre Alianza Lima y Fluminense, logró recibir un reconocimiento directo por parte de las dos figuras brasileñas mencionadas.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE ELOGIO DE FELIPE MELO Y MARCELO A KEVIN SERNA?

Tras el partido de Alianza Lima contra Fluminense por la primera fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024, Kevin Serna reveló que Felipe Melo y Marcelo se acercaron a él para elogiar su rendimiento, según informa Exitosa Noticias.

“Son excelentes seres humanos. Hablaron conmigo, me felicitaron. (Me dijeron) muy buen partido, que siga así”, declaró el colombiano luego del encuentro en Matute. Esta experiencia, sin lugar a dudas, fue una inyección de confianza que no se olvidará fácilmente.

Ahora el equipo blanquiazul espera que el extremo mantenga su nivel de agresividad y verticalidad en el campo. Hasta el momento, Serna ha marcado un gol y seis asistencias al equipo ‘íntimo’ durante la temporada 2024.

Se espera que sus contribuciones ofensivas sigan en ascenso en los próximos compromisos, especialmente en el torneo internacional, para consolidar su buen momento y ser una pieza fundamental en el esquema de Alianza.

¿QUÉ DIJO EL ENTRENADOR DE FLUMINENSE SOBRE KEVIN SERNA?

El estratega brasileño, Fernando Diniz, también tuvo palabras para Kevin Serna, enfocándose en su forma de infiltrarse entre la defensa del equipo. En cuanto al desempeño general de Fluminense en su primer partido de la Copa Libertadores, Diniz señaló que los errores inusuales del equipo permitieron que Serna tuviera oportunidades de remate.

“No apareció libre (Kevin Serna) porque lo dejamos libre. El motivo de que apareciera con posibilidades de rematar fueron los errores que el equipo no suele cometer. El equipo no falla pases. Ofrecimos muchos contraataques. En ese momento, cuando fallamos el pase en la primera línea de construcción, tuvieron la oportunidad”, explicó Diniz durante la rueda de prensa.

¿A PARTIR DE CUÁNDO PODRÍA SER CONVOCADO KEVIN SERNA A LA SELECCIÓN PERUANA?

Kevin Serna adquirió la nacionalidad peruana el 15 de enero del presente año. Sin embargo, su convocatoria a la selección peruana podría concretarse a partir del 2026, cumpliendo con el requisito de la FIFA que exige cinco años de residencia en el país para los jugadores nacionalizados.

El futbolista de 26 años llegó al fútbol peruano en 2021, vistiendo la camiseta de Deportivo Santa Rosa (ahora Los Chankas) en la segunda división. Tras destacar con su desempeño, en 2022 fue fichado por ADT de Tarma, donde tuvo más continuidad y se pudo mostrar ante los principales equipos de la capital peruana. De esta manera, logró que Alianza Lima pusiera los ojos en él y lo fichara para la temporada 2024.

¿QUÉ PASÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE ALIANZA LIMA VS FLUMINENSE?

Con varias bajas, el campeón Fluminense inició la defensa de la Copa Libertadores logrando llevarse un valioso punto en su visita a Perú, pues empató 1-1 ante Alianza Lima en un partido que comenzó perdiendo.

Este encuentro, que se desarrolló el pasado miércoles 3 de abril en Lima por la primera fecha de la fase de grupos, vio cómo el marcador se abría gracias a un disparo a las redes del colombiano Kevin Serna a los 35 minutos. Sin embargo, el equipo peruano no pudo sostener la ventaja y el ‘Flu’ empató el duelo con un tanto de cabeza de Marquinhos a los 72.

Con este resultado, ambas escuadras se repartieron un punto y ahora se encuentran por detrás de Colo-Colo, quien lidera el Grupo A con 3 puntos tras vencer en su casa a Cerro Porteño.

Ahora tanto Fluminense como Alianza Lima buscarán conseguir sus primeras victorias en el certamen en la próxima jornada, cuando enfrenten a Colo-Colo y Cerro Porteño, respectivamente. Mientras los brasileños recibirán a los chilenos en el estadio de Maracaná el próximo martes 9 de abril, los peruanos visitarán a los paraguayos en el estadio General Pablo Rojas el próximo miércoles 10 de abril.