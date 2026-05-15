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Dolientes se congregan alrededor de los ataúdes de dos miembros de la Defensa Civil Libanesa durante una procesión fúnebre en la ciudad costera de Sidón, Líbano, el 13 de mayo de 2026. Foto: EFE
Dolientes se congregan alrededor de los ataúdes de dos miembros de la Defensa Civil Libanesa durante una procesión fúnebre en la ciudad costera de Sidón, Líbano, el 13 de mayo de 2026. Foto: EFE
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El balance total de muertos en los ataques israelíes contra el Líbano se elevó este viernes a 2.951, después de que el sur del país volviera a ser objetivo de bombardeos pese a la nueva ronda de diálogo celebrada entre ambos países, que acordaron extender su alto el fuego durante 45 días más.

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