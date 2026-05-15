El balance total de muertos en los ataques israelíes contra el Líbano se elevó este viernes a 2.951, después de que el sur del país volviera a ser objetivo de bombardeos pese a la nueva ronda de diálogo celebrada entre ambos países, que acordaron extender su alto el fuego durante 45 días más.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo han muerto en el Líbano 2.951 personas y otras 8.988 ha resultado heridas.

Israel llevó a cabo nuevos ataques en el sur del Líbano, que según afirmó, iban dirigidos contra el grupo militante Hezbolá, el 15 de mayo, horas antes de que los enviados de ambos países se reunieran en Washington para el segundo día de conversaciones de paz. Foto: Kawnat HAJU / AFP / KAWNAT HAJU

Solo este viernes, una serie de acciones israelíes dejaron al menos 37 heridos en varias áreas del distrito meridional de Tiro, entre ellos diez en Jal al Bahr, 16 en Al Maashouq, siete en Masaken y cuatro en Al Housh, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Además, al menos tres paramédicos murieron este viernes en un ataque israelí contra las instalaciones de una organización de socorro en el sur del Líbano, donde otro bombardeo diferente destruyó además un centro médico e hirió a seis trabajadores sanitarios.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó de otras acciones en localidades como Srifa, Burj Qalawiya o Tebnine, esta último donde perdieron la vida dos personas no identificadas, de acuerdo con el medio estatal.

Varias personas lloran junto al ataúd de uno de los dos miembros de la Defensa Civil libanesa durante una procesión fúnebre en la ciudad costera de Sidón, al sur del Líbano, el 13 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH) / WAEL HAMZEH

A lo largo del viernes, también el grupo chií libanés Hizbulá lanzó más de una veintena de ataques contra objetivos israelíes, algunos con drones, cohetes y artillería.

Todo ello se produjo pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde hace casi un mes y pese a la nueva ronda de diálogo celebrada esta tarde en Washington, donde las delegaciones libanesa e israelí acordaron extender la duración de la tregua por otros 45 días.

Además, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediador en las conversaciones, se han establecido fechas para abordar otros aspectos de una potencial solución a largo plazo.