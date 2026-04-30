Este jueves 30 de abril María Fernanda Reyes se consagró campeona de de longboard en los XIX Juegos Panamericanos de Surf, que se desarrolla en la Playa Venao de Panamá.

La tablista peruana logró obtener un total de 10.83 puntos en la final, en donde se impuso a la brasileña Chloe Calmon que obtuvo 9.73.

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María Fernanda Reyes conquistó la medalla de oro en los XIX Juegos Panamericanos de Surf, ratificando su dominio en el continente.



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De esta forma, la surfista de 25 años e integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), confirmó que vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Además, esta es la segunda medalla de nuestra delegación en los Juegos Panamericanos de Surf. Antes se había consagrado Vania Torres en SUP Surf damas, mientras que Tamil Martino obtuvo el bronce en SUP Surf masculino.