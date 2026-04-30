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La deportista peruana logró la segunda medalla de oro en los XIX Juegos Panamericanos de Surf.
La deportista peruana logró la segunda medalla de oro en los XIX Juegos Panamericanos de Surf.
Por Redacción EC

Este jueves 30 de abril María Fernanda Reyes se consagró campeona de de longboard en los XIX Juegos Panamericanos de Surf, que se desarrolla en la Playa Venao de Panamá.

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