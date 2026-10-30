¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian MBilli? La expectativa crece alrededor de un nuevo desafío para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se enfrentará a Christian Mbilli en un combate que promete intensidad y un choque de estilos sobre el cuadrilátero.

‘Canelo’ llega a este duelo tras la derrota ante Terence Crawford e intentará volver a ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que le pertenece al pugilista francés.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez vs. Christian MBilli?

La pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se disputará este sábado 31 de octubre del 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Christian MBilli HOY?

La hora de la pelea entre Canelo Álvarez vs. Christian MBilli por la disputa del cinturón CMB está programado para las 3:00 de la tarde en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver pelea de Canelo Álvarez vs. Christian MBilli?

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Christian Mbilli por el título mundial Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se podrá ver a nivel mundial por DAZN PPV. Además, en México también tendrás las opciones de Azteca 7, Box Azteca y Azteca Deportes.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli are on weight and READY TO GO! 🔥 🎟️ Buy #CaneloMbilli NOW at https://t.co/yxybEeoyF5 | Oct 31 | Mexico vs The World | @RiyadhSeason 🤳 https://t.co/KQ4t9cmDvI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 30, 2026