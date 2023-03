El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez disputará su primera pelea del año en México y será muy especial ya que marcará el regreso a su ciudad natal Guadalajara para enfrentarse con el británico John Ryder. Ambos boxeadores hicieron oficial la pelea para el próximo 6 de mayo en la casa de las Chivas de la Liga MX, el Estadio Akron.

Asimismo, el campeón mundial no solamente dejó pasar una buena ganancia para poder pelear en México, sino que aprovechó la ocasión para anunciar que parte del dinero que le podría entrar a su bolsillo, lo donará para beneficiar a las personas que más lo necesitan.

¿QUÉ HARÁ CANELO ÁLVAREZ CON LAS GANANCIAS DE SU PELEA EN MÉXICO?

El Estadio Akron en Guadalajara, será el escenario ideal para que sus fanáticos disfruten de la pelea entre el mexicano y el británico; aunque por mucho tiempo el tema económico fue uno de los principales inconvenientes para que el boxeador tapatío pudiera retornar a México a pelear, todo parece indicar que tras su exitosa carrera el dinero ya no es fundamental.

Además de convertirse en uno de los mejores deportistas del mundo y también gran empresario, el mexicano siempre se ha destacado por la ayuda social que realiza y esta vez no es la excepción ya que anunció que parte de las ganancias que obtenga de su combate ante Ryder serán donadas a una fundación en Guadalajara.

“Poderle donar a alguna fundación de aquí de Guadalajara una parte de este evento sería muy importante y lo vamos a hacer si Dios quiere”, comunicó Canelo Álvarez a través de una conferencia de prensa el pasado martes 14 de marzo para anunciar oficialmente la pelea.

Cabe señalar que Canelo regresará al ring tras su último combate que fue el 17 de septiembre de 2022 cuando venció por tercera vez al boxeador kazajo Gennady Golovkin. Luego del triunfo contra GGG, Canelo tuvo una cirugía en su mano por lo que su regreso ha tardado más de lo debido.

¿CUÁNDO ES LA PELEA DE CANELO ÁLVAREZ EN MÉXICO?

Después de recuperarse de una cirugía en su mano izquierda, Canelo se viene alistando para defender sus cinturones, esto tras la victoria por decisión unánime ante Gennady Golovkin el pasado septiembre y después de caer en la división de los semipesados contra el ruso Dmitry Bivol.

“Con la lesión, no estaba seguro cuándo iba a volver”, dijo Álvarez acerca de su operación en la mano, de la cual ya está recuperado por completo. “Retonar al ring y pelear en Jalisco es algo que me pone muy contento”.

Como se sabe, Saúl Álvarez cuenta con cuatro cinturones de las 168 libras con una serie de peleas que inicia a finales de 2020 y terminó en noviembre de 2021 tras noquear a Caleb Plant.

Fecha: 6 de mayo

Lugar: Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

Boletera: Ticketmaster

Venta General: 21 de Marzo - 11:00 AM

CANELO ÁLVAREZ HABLÓ SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA PELÍCULA CREED III

Además de su faceta como boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez debutó hace poco como actor al tener una corta aparición en la película Creed III. Los medios de comunicación estuvieron especulando que cobró aproximadamente un millón de dólares por su participación; no obstante, el mismo boxeador puso fin a los rumores sobre la suma que obtuvo.

“Muy contento de estar en una película tan importante, me motivaba con las películas de Rocky cuando estaba empezando, es especial el haber tenido una participación de dos segundos. Y hablando del dinero, acuérdense que ustedes los medios saben que todo lo que escriben no es verdad. A veces el dinero no lo es todo, a veces es más cuestión de orgullo”, dijo.