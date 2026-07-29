Por Redacción EC

Pintado de blanco y rojo, el Hipódromo de Monterrico vivió una gran fiesta y el Gran Clásico Independencia mostró el patriotismo de la hípica peruana. Con la presencia de Miguel Torres Morales, Presidente del Senado y Segundo Vicepresidente de la República, acompañado por Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú, la tradicional carrera se realizó con gran expectativa.

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