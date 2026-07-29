Pintado de blanco y rojo, el Hipódromo de Monterrico vivió una gran fiesta y el Gran Clásico Independencia mostró el patriotismo de la hípica peruana. Con la presencia de Miguel Torres Morales, Presidente del Senado y Segundo Vicepresidente de la República, acompañado por Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú, la tradicional carrera se realizó con gran expectativa.

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En una increíble carrera en los 2.400 metros de pista de arena, el ejemplar Nader Alfonso del Stud El Herraje se llevó el Gran Clásico Independencia en un cierre espectacular, ya que atropelló en los últimos metros, con la monta de Esvin Requejo.

Jockey Club del Perú

El acto oficial inició con una gran presentación de caballos de paso, que demostraron toda su galanura con una hermosa marinera en la pista de arena. Luego, el tenor Marco Hurtado fue el encargado de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, momento muy emotivo entre los asistentes.

Además, el Presidente del Senado, Miguel Torres Morales, recibió el saludo del Jockey Club del Perú, por su elección y por ser socio del JCP.

Jockey Club del Perú

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El Gran Clásico Independencia se corre desde 1919 de manera ininterrumpida y forma parte fundamental de la agenda protocolar del Estado por las celebraciones de Fiestas Patrias.

Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú, destacó el acto patrio. “El Gran Clásico Independencia representa mucho más que una competencia hípica; es una tradición que forma parte de la historia republicana del Perú y una celebración que une a las familias en torno al deporte. Nos llena de orgullo haber recibido a más de 20 mil personas en una jornada que reafirma la vigencia y el valor de la hípica como patrimonio deportivo y cultural del país”, aseguró.

El Stud El Herraje en plena celebración por la victoria. (Foto: Fernando Sangama) / FERNANDO SANGAMA

—La carrera—

Los especialistas habían dado como favorito a Manyuz, y la carrera tuvo un cabeza a cabeza entre él y Gluck hasta los 2.100 metros. Sin embargo, en la recta final, a 150 metros de la meta, Nader Alfonso realizó una gran remontada para ganar por varios cuerpos.

Nader Alfonso, de propiedad de Samir Abudayeh, pertenece al Stud El Herraje y es preparado por Gonzalo Rojas.

A placé llegó Karim Forever, tercero fue Manyuz, cuarto Enforceable y cerró la prueba Gluck.

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