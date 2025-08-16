Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Perú (Liga 1), Colombia (Liga Bet Play), España (LaLiga), Francia (Ligue 1), Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, domingo 17 de agosto
Perú - Primera División
- 12:00 | Sport Huancayo vs Universitario - Liga 1 Max
- 15:00 | Melgar vs Ayacucho - Liga 1 Max
- 18:30 | Cusco vs Alianza Atlético - Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 8:00 | Nottingham Forest vs Brentford - Disney+
- 8:00 | Chelsea vs Crystal Palace - ESPN, Disney+
- 10:30 | Manchester United vs Arsenal - ESPN, Disney+
España - La Liga
- 10:00 | Celta de Vigo vs Getafe - ESPN2, Disney+
- 12:30 | Athletic Club vs Sevilla - DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 | Espanyol vs Atlético Madrid - ESPN, Disney+
Francia - Ligue 1
- 8:00 | Brest vs Lille - ESPN3, Disney+
- 10:15 | Angers SCO vs Paris - Disney+
- 10:15 | Metz vs Strasbourg - Disney+
- 10:15 | Auxerre vs Lorient - Disney+
- 13:45 | Nantes vs PSG - ESPN2, Disney+
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 | Rio Ave vs Nacional
- 12:00 | Santa Clara vs Moreirense - GOLTV
- 12:00 | Alverca vs Sporting Braga
- 14:30 | Sporting CP vs Arouca - GOLTV
Alemania - Copa de Alemania
- 6:00 | FV Engers 07 vs Eintracht Frankfurt - Disney+
- 8:30 | Jahn Regensburg vs Köln - Disney+
- 8:30 | Lokomotive Leipzig vs Schalke 04 - Disney+
- 8:30 | Atlas Delmenhorst vs Borussia M’gladbach - Disney+
- 11:00 | Hallescher FC vs Augsburg - Disney+
- 11:00 | Ulm vs Elversberg - Disney+
Italia - Copa Italiana
- 11:00 | Monza vs Frosinone
- 11:30 | Parma vs Pescara - DIRECTV Sports
- 13:45 | Cesena vs Pisa
- 14:15 | Milan vs Bari 1908 - DIRECTV Sports
Argentina - Superliga Argentina
- 12:00 | Defensa y Justicia vs Newell’s Old Boys - ESPN Premium, Disney+
- 12:00 | Gimnasia La Plata vs Lanús - TNT Sports
- 14:15 | Banfield vs Estudiantes - TNT Sports
- 14:15 | Central Córdoba vs Barracas Central - ESPN Premium, Disney+
- 16:30 | River Plate vs Godoy Cruz - TNT Sports
- 18:30 | Independiente Rivadavia vs Boca Juniors - ESPN Premium, Disney+
Brasil - Brasileirao
- 14:00 | Santos vs Vasco da Gama
- 14:00 | Atlético Mineiro vs Grêmio
- 16:30 | Internacional vs Flamengo
- 18:30 | Botafogo vs Palmeiras
Chile - Primera División
- 11:30 | Universidad Chile vs Audax Italiano - max, TNT Sports
- 14:00 | Huachipato vs Deportes Limache - max, TNT Sports
- 16:30 | Coquimbo Unido vs Everton - max, TNT Sports
Colombia - Primera A
- 18:10 | Deportes Tolima vs Millonarios - RNC, Win Sports
Ecuador - Primera A
- 13:00 | LDU Quito vs Manta - Canal del Fútbol, Zapping
- 15:30 | Técnico Universitario vs Emelec - Canal del Fútbol, Zapping
- 18:00 | Barcelona vs Macará - Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 | Olimpia vs Libertad - Tigo Sports
- 16:30 | Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 9:00 | River Plate vs Torque - Disney+, GOLTV
- 13:00 | Racing vs Defensor Sporting - Disney+, VTV+
- 15:30 | Plaza Colonia vs Cerro - Disney+, VTV+
