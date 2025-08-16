Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Perú (Liga 1), Colombia (Liga Bet Play), España (LaLiga), Francia (Ligue 1), Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, domingo 17 de agosto

Perú - Primera División

  • 12:00 | Sport Huancayo vs Universitario - Liga 1 Max
  • 15:00 | Melgar vs Ayacucho - Liga 1 Max
  • 18:30 | Cusco vs Alianza Atlético - Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 8:00 | Nottingham Forest vs Brentford - Disney+
  • 8:00 | Chelsea vs Crystal Palace - ESPN, Disney+
  • 10:30 | Manchester United vs Arsenal - ESPN, Disney+

España - La Liga

  • 10:00 | Celta de Vigo vs Getafe - ESPN2, Disney+
  • 12:30 | Athletic Club vs Sevilla - DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 | Espanyol vs Atlético Madrid - ESPN, Disney+

Francia - Ligue 1

  • 8:00 | Brest vs Lille - ESPN3, Disney+
  • 10:15 | Angers SCO vs Paris - Disney+
  • 10:15 | Metz vs Strasbourg - Disney+
  • 10:15 | Auxerre vs Lorient - Disney+
  • 13:45 | Nantes vs PSG - ESPN2, Disney+

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 | Rio Ave vs Nacional
  • 12:00 | Santa Clara vs Moreirense - GOLTV
  • 12:00 | Alverca vs Sporting Braga
  • 14:30 | Sporting CP vs Arouca - GOLTV

Alemania - Copa de Alemania

  • 6:00 | FV Engers 07 vs Eintracht Frankfurt - Disney+
  • 8:30 | Jahn Regensburg vs Köln - Disney+
  • 8:30 | Lokomotive Leipzig vs Schalke 04 - Disney+
  • 8:30 | Atlas Delmenhorst vs Borussia M’gladbach - Disney+
  • 11:00 | Hallescher FC vs Augsburg - Disney+
  • 11:00 | Ulm vs Elversberg - Disney+

Italia - Copa Italiana

  • 11:00 | Monza vs Frosinone
  • 11:30 | Parma vs Pescara - DIRECTV Sports
  • 13:45 | Cesena vs Pisa
  • 14:15 | Milan vs Bari 1908 - DIRECTV Sports

Argentina - Superliga Argentina

  • 12:00 | Defensa y Justicia vs Newell’s Old Boys - ESPN Premium, Disney+
  • 12:00 | Gimnasia La Plata vs Lanús - TNT Sports
  • 14:15 | Banfield vs Estudiantes - TNT Sports
  • 14:15 | Central Córdoba vs Barracas Central - ESPN Premium, Disney+
  • 16:30 | River Plate vs Godoy Cruz - TNT Sports
  • 18:30 | Independiente Rivadavia vs Boca Juniors - ESPN Premium, Disney+

Brasil - Brasileirao

  • 14:00 | Santos vs Vasco da Gama
  • 14:00 | Atlético Mineiro vs Grêmio
  • 16:30 | Internacional vs Flamengo
  • 18:30 | Botafogo vs Palmeiras

Chile - Primera División

  • 11:30 | Universidad Chile vs Audax Italiano - max, TNT Sports
  • 14:00 | Huachipato vs Deportes Limache - max, TNT Sports
  • 16:30 | Coquimbo Unido vs Everton - max, TNT Sports

Colombia - Primera A

  • 18:10 | Deportes Tolima vs Millonarios - RNC, Win Sports

Ecuador - Primera A

  • 13:00 | LDU Quito vs Manta - Canal del Fútbol, Zapping
  • 15:30 | Técnico Universitario vs Emelec - Canal del Fútbol, Zapping
  • 18:00 | Barcelona vs Macará - Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 | Olimpia vs Libertad - Tigo Sports
  • 16:30 | Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción - Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 9:00 | River Plate vs Torque - Disney+, GOLTV
  • 13:00 | Racing vs Defensor Sporting - Disney+, VTV+
  • 15:30 | Plaza Colonia vs Cerro - Disney+, VTV+

