Thomar Müller y Kenji Cabrera comparten equipo en la MLS. (Foto: @kenjicn7 )
Redacción EC

¡La primera estrella! Kenji Cabrera ganó su primer título con Vancouver Whitecaps tras vencer por 4-2 a Vancouver Football Club en la gran final de la Canadian Championship.

El futbolista peruano ingresó en el minuto 68 por Rayan Elloumi cuando el marcador estaba 3 a 1.

Ali Ahmed (5′, 36′) Thomas Müller (10′) y Ryan Gauld (83′) anotaron para que el conjunto blanco consiga el título por cuarta vez consecutiva.

Con este trofeo, Whitecaps aseguró su participación en la próxima edición de la Concachampions.

