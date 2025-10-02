¡La primera estrella! Kenji Cabrera ganó su primer título con Vancouver Whitecaps tras vencer por 4-2 a Vancouver Football Club en la gran final de la Canadian Championship.
El futbolista peruano ingresó en el minuto 68 por Rayan Elloumi cuando el marcador estaba 3 a 1.
Ali Ahmed (5′, 36′) Thomas Müller (10′) y Ryan Gauld (83′) anotaron para que el conjunto blanco consiga el título por cuarta vez consecutiva.
Con este trofeo, Whitecaps aseguró su participación en la próxima edición de la Concachampions.
