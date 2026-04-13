Resumen

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Por Redacción EC

Perú celebra a lo grande gracias a Francesko Canayo, quien se consagró campeón en la lucha libre, categoría 51 kg, en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. El joven deportista logró una actuación impecable y se quedó con la medalla de oro tras una intensa final.

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