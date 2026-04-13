Perú celebra a lo grande gracias a Francesko Canayo, quien se consagró campeón en la lucha libre, categoría 51 kg, en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. El joven deportista logró una actuación impecable y se quedó con la medalla de oro tras una intensa final.

En el combate decisivo, Canayo superó al ecuatoriano César Arteaga, mostrando superioridad técnica y gran fortaleza mental en los momentos clave. Desde el inicio del enfrentamiento, el peruano marcó el ritmo y supo controlar las acciones hasta asegurar la victoria.

Este triunfo no solo representa un logro personal para el atleta, sino también un momento histórico para la delegación nacional, ya que se trata de la primera medalla de oro para Perú en esta edición del certamen juvenil sudamericano.

Con este resultado, Perú comienza con el pie derecho su participación en Panamá 2026, generando ilusión de cara a lo que resta de competencia. La actuación de Canayo se convierte en un impulso anímico para el equipo peruano, que buscará seguir sumando preseas en los próximos días.