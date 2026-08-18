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Resumen

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El salto a los 21K exige adaptar progresivamente el cuerpo a una distancia que multiplica el tiempo de esfuerzo. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)
El salto a los 21K exige adaptar progresivamente el cuerpo a una distancia que multiplica el tiempo de esfuerzo. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)
/ Alessandro Currarino
Por Diego Ballón

Completar una carrera de 5K puede ser el primer gran objetivo de un runner. Después aparece una pregunta inevitable: ¿y si intento una media maratón? El salto hasta los 21 kilómetros es posible, pero requiere cambiar la manera de entrenar. No se trata simplemente de correr más, sino de construir una base capaz de sostener una distancia mucho mayor.