¿Qué pasará ahora con Christian Cueva? Hacer una cronología de sus problemas extrafutbolísticos después del Mundial de Rusia 2018 ya hasta parece un acto de crueldad. Sobre ese video viralizado, donde aparece en un altercado con un hincha en un centro de diversión nocturna, ya hubo una reacción veloz desde el comando técnico de la selección peruana. Néstor Bonillo no solo es el preparador físico de la blanquirroja sino también un interlocutor permanente para cada asunto pendiente con los jugadores del equipo. Él se encargó de comunicarse con Cueva pocos minutos después de que ese video propagado en Twitter comience a difundirse y crecer como una bola de nieve incontrolable.

Lo que conversaron ha sido resumido por el mismo Cueva en entrevista radial con RPP. El hombre del Santos explicó que se encontraba con un empresario discutiendo la posibilidad de ser transferido al Goiás (de la primera división brasileña) y que, de pronto, apareció un hincha con la intención de agredirlo con una botella de cerveza. “Yo solo reaccioné”, explicó Cueva. Y allí no quedó la conversación, hubo un consejo final antes de colgar el teléfono.

Cueva acompañado de Ricardo Gareca, en el Perú vs. Chile de la Copa América. (Foto: AFP) HENRY ROMERO | REUTERS

“A Christian Cueva ya le dijeron que por favor no salga de su casa de noche. Así sea para una reunión de trabajo”, nos comentó una fuente cercana al comando técnico de Gareca. No estamos en condiciones de informar si fue un ultimátum o si solo fue una sugerencia para que puede enderezar su carrera en el fútbol internacional. Pero la preocupación existe y después de la crisis de redes sociales que Cueva vivió ayer todo se ha acentuado.

-Antecedentes y agotamiento-

Cueva ha convivido en los últimos doces meses con videos virales con la misma frecuencia de un “chico reality”. Cuando apareció miccionando en el aeropuerto, después del subcampeonato en la Copa América, también hubo una reacción veloz en Videna. Incluso el mismo Ricardo Gareca viajó hasta Sao Paulo para conversar con Christian. Lo que conversaron ambos ya lo han ido detallando en las últimas semanas: fue un café cargadísimo y un pedido de esfuerzo extra para volver a jugar en su club.

Nadie ha festejado los malos momentos de Cueva en redes sociales. Eso sí, desde el equipo de Gareca se ha tratado de dar contención y respaldo deportivo para un jugador, que con la selección peruana ha mantenido una regularidad en los últimos tres años. “Siempre ha respondido con la selección”, comentó Gareca hace un par de meses. Su insistencia con él va más allá de un cariño casi paternal, sino también un pragmatismo deportivo. ‘Aladino’ dio resultados, fue clave sobre todo en las Eliminatorias y en los últimos tiempos mantuvo regularidad. Pero la insistencia en no aparecer en páginas deportivas y sí de espectáculos está agotando, pero sobre todo preocupando en la dirección técnica de la selección mayor.

Christian Cueva en una conferencia de prensa de la Copa América 2015. (Foto: EFE)

-Inactividad en el corto plazo-

Aunque no es oficial, la inconducta nocturna de Cueva ya habría tenido una primera consecuencia: la suspensión temporal en Santos. Si bien el club paulista no ha emitido un comunicado oficial, en el partido de hoy ante CSA no ha aparecido el peruano ni siquiera en la banca de suplentes.

Con los libros de pases cerrados en Brasil, ese interés de Goiás apunta más al mediano plazo. ¿Dónde jugará Cueva en estos últimos tres meses? El tema se vuelve delicado al estar cada vez más cerca el inicio de las Eliminatorias mundialistas (marzo 2020). Desde la selección han confirmado que la convocatoria de Cueva se mantiene más allá del incidente en Sao Paulo. Pero una charla larguísima en persona lo espera. Hay mucho que hablar (y resolver).