Resumen

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El futbolista de Los Chankas estuvo cerca de descontar en la victoria de Senegal sobre Perú.
El futbolista de Los Chankas estuvo cerca de descontar en la victoria de Senegal sobre Perú.
Por Redacción EC

Senegal derrotó 2-0 a Perú, este sábado 28 de marzo, en el Parque de los Príncipes (Francia) por partido amistoso de la fecha FIFA.

Los dirigidos por Mano Menezes estuvieron cerca de descontar gracias a Adrian Quiroz.

El atacante de Los Chankas recibió el balón al borde del área y estrelló su disparo en el travesaño.

El portero Mory Diaw tuvo que intervenir, a duras penas, para desviar el balón y evitar que ingrese al arco senegalés.

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