Senegal derrotó 2-0 a Perú, este sábado 28 de marzo, en el Parque de los Príncipes (Francia) por partido amistoso de la fecha FIFA.

Los dirigidos por Mano Menezes estuvieron cerca de descontar gracias a Adrian Quiroz.

El atacante de Los Chankas recibió el balón al borde del área y estrelló su disparo en el travesaño.

El portero Mory Diaw tuvo que intervenir, a duras penas, para desviar el balón y evitar que ingrese al arco senegalés.