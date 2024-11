Hace algunos días, luego de que las autoridades locales no otorgaran las garantías para que el partido entre las selecciones de Perú y Chile, por la fecha 11 de las Eliminatorias, se juegue en el Estadio Nacional, la FPF (Federación Peruana de Fútbol) mediante un comunicado confirmó que el partido decisivo se jugará en el estadio Monumental de Ate.

Esto no cayó bien en algunos futbolistas e hinchas, sin embargo, la situación no dejaba más opciones para elegir. Hoy, martes 12 de noviembre, el estadio Monumental no se encuentra en su mejor versión, ya que, tras la celebración de Universitario de Deportes tras lograr la estrella número 28, ha dejado algunos lugares del terreno de juego en mal estado.

Así luce la cancha del estadio Monumental a tres días del partido entre Perú y Chile. @dt_elcomercio pic.twitter.com/1hnwzdPdoW — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 12, 2024

¿Esto se podrá mejorar?

A falta de poco tiempo para que jueguen Perú y Chile por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es posible que la cancha luzca mejor debido al mantenimiento que se lo podrá dar en estos días.

¿Cuándo juega Perú vs Chile ?

Perú recibirá a Chile el próximo viernes 15 de septiembre. Se espera que este encuentro se juegue en el estadio Monumental de Ate. Además, también se tiene la expectativa de que dicho partido se juegue, como ya es costumbre, a estadio lleno.