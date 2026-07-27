Por Redacción EC

El Museo Monumental de Universitario de Deportes se puede visitar únicamente a través del Tour Monumental, una experiencia guiada que permite a los hinchas conocer los espacios más emblemáticos del club dentro del Estadio Monumental. Este recorrido se ha convertido en una de las principales atracciones para los aficionados cremas y visitantes.

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