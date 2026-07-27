El Museo Monumental de Universitario de Deportes se puede visitar únicamente a través del Tour Monumental, una experiencia guiada que permite a los hinchas conocer los espacios más emblemáticos del club dentro del Estadio Monumental. Este recorrido se ha convertido en una de las principales atracciones para los aficionados cremas y visitantes.

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Visita junto a tu familia al Museo Monumental y disfruta de un tour inolvidable por el estadio del más campeón del Perú.



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El tour incluye el ingreso al Museo Monumental, donde se exhiben trofeos históricos, camisetas icónicas y espacios dedicados a los grandes ídolos del club. Además, los asistentes podrán acceder a zonas exclusivas como la estatua de Lolo Fernández, la sala de prensa y los camerinos del primer equipo.

Como parte de la experiencia, también se permite el acceso a ras de campo para la toma de fotografías, aunque sin pisar el césped principal. El recorrido se complementa con una visita a la Tienda Crema, donde los hinchas pueden adquirir productos oficiales y merchandising del equipo.

En cuanto a los precios, las entradas se adquieren de forma digital mediante ticketeras asociadas como Teleticket o Ticketmaster, dependiendo de la programación. El costo para el público adulto general oscila entre S/ 50.00 y S/ 70.00, mientras que los niños (menores de 12 años) pagan entre S/ 30.00 y S/ 40.00. Los socios cremas y adherentes tienen tarifas preferenciales entre S/ 34.99 y S/ 40.00, y existe una “Promo Crema” de cuatro entradas por S/ 150.00.