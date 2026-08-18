El deportista peruano sigue demostrando que es uno de los mejores del mundo en la disciplina y aplastó al mexicano Cárdenas. Foto: @PSASquashTour/X
El deportista peruano sigue demostrando que es uno de los mejores del mundo en la disciplina y aplastó al mexicano Cárdenas. Foto: @PSASquashTour/X
Por Redacción EC

Diego Elías venció 3-1 (9-11, 11-8, 11-8, 11-1) al mexicano Leonel Cárdenas y se quedó con el trofeo de los Panamericanos de Squash por cuarta vez.

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