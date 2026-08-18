Diego Elías venció 3-1 (9-11, 11-8, 11-8, 11-1) al mexicano Leonel Cárdenas y se quedó con el trofeo de los Panamericanos de Squash por cuarta vez.

El deportista peruano logró alzar otro trofeo, esta vez en Asunción, Paraguay. En una exhibición de solidez y contundencia, Elías inició perdiendo en el primer set, pero se recompuso de inmediato.

Al frente no tuvo a un rival nada fácil. Leonel Cárdenas es el actual número 14 del mundo, y es gran favorito para llegar a la final de los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.