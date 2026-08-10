Boca Juniors se coronó campeón del adidas Cup Lima 2026 tras vencer en la final a Universitario. (Foto: adidas)
Boca Juniors se coronó campeón del adidas Cup Lima 2026 tras vencer en la final a Universitario. (Foto: adidas)
Por Redacción EC

Universitario comenzó la final de la adidas Cup Lima Sub 16 de la mejor manera, pero terminó sufriendo una dura goleada. El cuadro crema cayó 6-1 ante Boca Juniors, que reaccionó rápidamente tras el tanto inicial y terminó levantando el trofeo del certamen juvenil.

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