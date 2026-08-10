Universitario comenzó la final de la adidas Cup Lima Sub 16 de la mejor manera, pero terminó sufriendo una dura goleada. El cuadro crema cayó 6-1 ante Boca Juniors, que reaccionó rápidamente tras el tanto inicial y terminó levantando el trofeo del certamen juvenil.

Apenas había transcurrido un minuto cuando Silva apareció para adelantar a Universitario. Sin embargo, la ventaja duró poco. Boca Juniors respondió con contundencia y consiguió darle vuelta al marcador gracias a los goles de Rodríguez y Descarrega.

El equipo argentino no bajó la intensidad y continuó aprovechando los espacios de la defensa crema. Pereyra y Medina ampliaron la diferencia antes del descanso, dejando el marcador en un contundente 4-1 a favor de los ‘xeneizes’.

Universitario intentó reaccionar durante el segundo tiempo, pero Boca mantuvo el control del encuentro. Descarrega volvió a aparecer para marcar su segundo tanto de la tarde y Amaya se encargó de completar la goleada con el 6-1 definitivo.

Con este resultado, Boca Juniors se consagró campeón de la adidas Cup Lima Sub 16, mientras que Universitario tuvo que conformarse con el segundo lugar. Flamengo, otro de los protagonistas del certamen, completó el podio del torneo.

adidas Cupa Lima fue un éxito

adidas culminó con éxito una nueva edición del adidas Cup Lima 2026, torneo internacional de fútbol formativo que reunió durante cinco días a ocho equipos de la categoría Sub-16, en una competencia marcada por el talento, la intensidad y el espíritu deportivo.

El campeonato contó con cuatro representantes nacionales: Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario de Deportes y la Selección Regional FPF; y cuatro clubes internacionales: Club Atlético Boca Juniors, Colo-Colo, Millonarios FC y Clube de Regatas do Flamengo.

A lo largo de la competencia, los jóvenes futbolistas demostraron su talento frente a rivales de alto nivel, viviendo una experiencia que contribuye a su desarrollo dentro y fuera de la cancha. De esta manera, el adidas Cup Lima continúa consolidándose como una plataforma para impulsar a la próxima generación de futbolistas.

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