¿Cómo quedó Alianza Lima en la Adidas Cup Lima U16? Derrota ante Boca y pase a semifinales. Foto: Adidas Cup Lima
¿Cómo quedó Alianza Lima en la Adidas Cup Lima U16? Derrota ante Boca y pase a semifinales. Foto: Adidas Cup Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima sufrió una ajustada derrota por 1-0 frente a Boca Juniors en la tercera jornada del Grupo B de la Adidas Cup Lima Sub 16. Sin embargo, el conjunto blanquiazul logró avanzar a las semifinales de la Copa Oro gracias a los resultados registrados en el resto de la fecha.

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