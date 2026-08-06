Alianza Lima sufrió una ajustada derrota por 1-0 frente a Boca Juniors en la tercera jornada del Grupo B de la Adidas Cup Lima Sub 16. Sin embargo, el conjunto blanquiazul logró avanzar a las semifinales de la Copa Oro gracias a los resultados registrados en el resto de la fecha.

El equipo íntimo terminó la fase de grupos en el segundo lugar de su serie y ahora afrontará un nuevo desafío en el torneo juvenil.

Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría igualado sin goles, Descarrega apareció en el tiempo de descuento para marcar el único tanto del partido y darle la victoria al conjunto xeneize.

¿Cómo quedó Alianza Lima en la Adidas Cup Lima U16? Derrota ante Boca y pase a semifinales. Foto: Adidas Cup Lima

Con este resultado, Boca Juniors cerró la fase de grupos con 9 puntos, asegurando el primer lugar del Grupo B y su clasificación a las semifinales.

Alianza Lima avanzó gracias a otros resultados

Pese a la derrota, Alianza Lima conservó el segundo puesto del Grupo B con 4 puntos, favorecido por la victoria de la Selección Peruana Regional por 2-1 sobre Millonarios.

Ese resultado impidió que el conjunto colombiano superara al cuadro íntimo en la clasificación, permitiéndole asegurar su boleto a las semifinales de la Copa Oro.

Habrá clásico ante Universitario en las semifinales

La clasificación de Alianza Lima dejó definido un atractivo enfrentamiento en la siguiente ronda. El equipo blanquiazul se medirá con Universitario de Deportes, que finalizó como líder del Grupo A con 5 puntos, gracias a una mejor diferencia de goles.

Por la otra llave, Boca Juniors, primero del Grupo B con puntaje perfecto, enfrentará a Flamengo, que terminó segundo del Grupo A con cinco unidades.

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