Ben Brereton puso el 1-1 a los 63′ en el Perú vs. Chile. El delantero de la Roja apareció en la línea del arco para empatar el partido amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. La jugada fue rápida. Javier Altamirano vio el espacio a la espalda de César Inga y envió el balón a Vicente Pizarro. Este sacó un centro hacia el área para Brereton, quien le ganó la posición a Renzo Garcés y definió sin problema ante la presencia del arquero Diego Enríquez.

¡Goool de Ben Brereton Díaz! Los locales igualan el marcador en el estadio Bicentenario de La Florida. ⚽



⏱ 23’ ST | CHI 🇨🇱 [1] - 1 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤ pic.twitter.com/kqYOrJ3PdG — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 11, 2025