Ben Brereton igualó el marcador en el Perú vs. Chile a los 63′ tras batir al arquero Diego Enríquez. La Bicolor no fue capaz de sostener su ventaja.
Redacción EC
Redacción EC

Ben Brereton puso el 1-1 a los 63′ en el . El delantero de la Roja apareció en la línea del arco para empatar el partido amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. La jugada fue rápida. Javier Altamirano vio el espacio a la espalda de César Inga y envió el balón a Vicente Pizarro. Este sacó un centro hacia el área para Brereton, quien le ganó la posición a Renzo Garcés y definió sin problema ante la presencia del arquero Diego Enríquez.

