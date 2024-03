Luis Advíncula pasa un buen momento en su club Boca Juniors, y ahora buscará ganarse un lugar en el 11 del nuevo entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati.

El estratega uruguayo suele alinear con una formación de 1-3-5-2, mientras que la blanquirroja en los últimos años jugó con el sistema de 1-4-4-2.

Al respecto, ‘El Rayo’, en diálogo con el programa ‘De Una’, compartió sus impresiones de ser parte del equipo peruano con la mencionada variante en el campo de juego.

“No me incomodaría. He jugado algunos partidos de lateral izquierdo, no de carrilero. Sabemos que el jugador siempre quiere jugar. Así sea hasta de central. Entonces, si a las finales llega un momento en que se requiere que lo haga, no tendría ningún problema”, dijo Advíncula.

“Cuando llegue a Perú hablaremos más profundo de eso. A mí me gusta. Es una posición que a cualquier lateral le gusta. Si bien tenemos que defender, me gusta atacar, hacer goles, ser protagonista”, agregó.

PRESENTE DE LA BLANQUIRROJA

Por otro lado, se refirió a la última posición de la selección peruana en las Eliminatorias y remarcó que esto recién empieza.

“No hemos iniciado bien en las Eliminatorias. Tenemos que ir partido a partido. Hay mucha gente que ya se bajó del barco. Se respeta. Esperemos a ver cómo termina esto y vemos quiénes se vuelven a subir”, apuntó.