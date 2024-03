Alianza Lima cayó en Cusco ante Cienciano por 2-1, por la fecha 8 de la Liga 1 Te Apuesto, y la crítica del plantel blanquiazul apuntó al arbitraje de Daniel Ureta.

Además de varios futbolistas el primero equipo, en conferencia de prensa, el entrenador colombiano Alejandro Restrepo manifesto su disconformidad por la conducción del partido en el estadio Inca Garcilaso.

“Del arbitraje, yo solamente me voy a la parte técnica. Es difícil cuando no se juzga igual, cuando quizás uno de los jugadores no merecía seguir en el partido con ellos (Cienciano)”, dijo muy molesto.

Por otro lado, destacó el partido que hizo su equipo pese a la condición de visita, la altura y tener que jugar desde la primera parte con 10 hombres, por la expulsión de Hernán Barcos.

“Me siento orgullosísimo de este grupo de jugadores, porque en la derrota han demostrado deseos de ganar, lucha, garra, como lo hemos tenido en muchos partidos con expulsiones y tener que replantar”, apuntó Restrepo.

Alianza Lima se ubica en la sexta posición de la tabla con 12 puntos, 8 menos que el líder Universitario de Deportes.