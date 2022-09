Desde que inició su trabajo como director técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso visitó algunos clubes como Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Municipal, etc. Esto fue para ver el rendimiento y trabajo de algunos jugadores, para que luego sean considerados en una futura lista de convocados.

Sin embargo, al único club limeño que no ha ido el ‘Cabezón, ha sido Alianza Lima, incluso, el entrenador no asistió al último clásico del fútbol peruano que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva.

En conferencia de prensa, Reynoso explicó el motivo por el cual no ha ido a los entrenamientos del club ‘Blanquiazul’. “Se dio una situación que no contemplábamos. Se nos dijo que era mejor que no fuéramos. Somos respetuosos de los clubes e instituciones. Aquí las figuras son los jugadores”, expresó.

A pesar de no haber ido a los entrenamientos, Juan Máximo confirmó que ya se ha reunido con el comando técnico de Alianza Lima y obtuvo la información que estaba buscando.

“Ya nos reunimos con el cuerpo técnico de Alianza y tenemos la información que estamos buscando”, finalizó Juan Reynoso.