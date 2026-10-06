Perú y Colombia continúan empatando sin goles en Miami. Cuando parecía que la ‘Bicolor’ había logrado controlar los últimos minutos del primer tiempo, el conjunto colombiano encontró una clara ocasión para ponerse arriba en el marcador.

A los 42 minutos, Luis Suárez recibió una gran asistencia de Jhon Arias a espaldas de la defensa peruana. El delantero quedó con espacio para definir, pero su remate pasó muy cerca del arco defendido por Pedro Gallese. El atacante colombiano tuvo el 1-0 en sus pies, pero no consiguió darle dirección a su disparo.

Así, Perú y Colombia se fueron al descanso con el marcador 0-0. El equipo dirigido por Mano Menezes tuvo en Piero Magallanes su ocasión más clara en el inicio del encuentro, mientras que los colombianos respondieron sobre el cierre del primer tiempo con la oportunidad de Suárez.

🚨 Luis Suárez 🇨🇴 pasa fácilmente entre Renzo Garcés y Erick Noriega. Atención a este tipo de jugadas, literalmente no vale parpadear en área peruana 🇵🇪. https://t.co/ifafR7fICi — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 7, 2026

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