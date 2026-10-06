Luis Suárez pierde una oportunidad clara de gol para Colombia.
Luis Suárez pierde una oportunidad clara de gol para Colombia.
Por Redacción EC

Perú y Colombia continúan empatando sin goles en Miami. Cuando parecía que la ‘Bicolor’ había logrado controlar los últimos minutos del primer tiempo, el conjunto colombiano encontró una clara ocasión para ponerse arriba en el marcador.

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