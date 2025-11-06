¿Tuvo la culpa? Agustin Lozano contó su verdad sobre la fallida renovación de Ricardo Gareca.

La selección peruana se quedó a puertas de clasificar a Qatar 2022 con Ricardo Gareca y esa herida todavía está abierta para algunos hinchas. Posterior a ello, el ‘Tigre’ no renovó y la mayoría ve en Agustín Lozano, presidente de la FPF, al gran culpable. Sin embargo, el directivo salió al frente para contar su verdad de los hechos.

En entrevista con Trivu TV, Lozano aseguró que hizo “hasta lo imposible” para retener al ‘Tigre’. pero no lo logró. "Hice hasta lo imposible y quizá cosas que ni ustedes harían para que el proyecto continúe. El hincha peruano está engañado por las personas que nunca quisieron decir la verdad”, aseguró.

Lozano se defendió diciendo que la comitiva encargada de la renovación de Gareca estaba conformada por cinco personas. Es más, contó que almorzó con el ‘Tigre’ antes de que se vaya a Argentina y afirmó que el técnico le pidió que la negociación se continúe allá. “Si yo no hubiera querido (renovarle), ¿hubiera viajado?“, expresó.

Ricardo Gareca clasificó con Perú al Mundial Rusia 2018.

Asimismo, reveló que la ausencia de Gareca en la reunión pactada en el hotel para continuar la negociación le generó sorpresa. “Ricardo me dijo que estaba llegando al hotel su abogado y su hijo para poder sentarnos a la mesa de negociación. Si mandó al abogado y a su hijo al hotel, ¿para qué me hizo ir a Argentina? Nunca se apersonó, no llegó nunca", cuestionó.

De igual manera, Lozano aseguró tener pruebas para demostrar que todo lo que se dice sobre él es falso. El directivo deslindó de su responsabilidad sobre la fallida renovación. “Yo tengo principios. Las conversaciones, los mensajes, escritos, audios mueren conmigo. Yo no lo puedo mentir al país pero aunque la hinchada se me vaya en contra, no voy a perder mis principios”, apuntó.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.