"Fuimos Héroes", el documental de DT y El Comercio sobre la Copa América de 1975 se presentará en el Festival de Cine Peruano de Toronto.
"Fuimos Héroes", el documental de DT y El Comercio sobre la Copa América de 1975 se presentará en el Festival de Cine Peruano de Toronto.
Por Marco Quilca León

El homenaje a la mayor conquista de la selección peruana sigue cruzando fronteras. “Fuimos Héroes”, el documental producido por Deporte Total y El Comercio para conmemorar los 50 años del título de la Copa América de 1975, será parte de la programación del Festival Peruano de Cine de Toronto, llevando la historia de aquella inolvidable generación hasta Canadá. La proyección se realizará este jueves 30 de julio y el ingreso será completamente gratuito, aunque los asistentes deberán inscribirse previamente a través de la página web del festival para obtener sus entradas.

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