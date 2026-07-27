"Fuimos Héroes", el documental de DT y El Comercio sobre la Copa América de 1975 se presentará en el Festival de Cine Peruano de Toronto.

El homenaje a la mayor conquista de la selección peruana sigue cruzando fronteras. “Fuimos Héroes”, el documental producido por Deporte Total y El Comercio para conmemorar los 50 años del título de la Copa América de 1975, será parte de la programación del Festival Peruano de Cine de Toronto, llevando la historia de aquella inolvidable generación hasta Canadá. La proyección se realizará este jueves 30 de julio y el ingreso será completamente gratuito, aunque los asistentes deberán inscribirse previamente a través de la página web del festival para obtener sus entradas.

La noticia representa un nuevo reconocimiento para una producción que nació con un objetivo claro: rendir homenaje en vida a los protagonistas de la mayor gesta del fútbol peruano. En diciembre del año pasado, El Comercio hizo historia al llevar por primera vez un documental deportivo de producción propia a las salas de cine del país. La respuesta del público confirmó que la historia de Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas y el resto de campeones de América sigue despertando emoción cinco décadas después.

Detrás de ese resultado hubo un trabajo de largo aliento. Durante un año, el equipo de El Comercio desarrolló una investigación que incluyó la revisión de archivos históricos, material audiovisual inédito y decenas de entrevistas con los protagonistas y personas cercanas a aquella campaña. El propósito fue reconstruir con el mayor rigor posible el camino que llevó al Perú a conquistar la Copa América de 1975 y, al mismo tiempo, preservar una parte fundamental de la memoria deportiva del país.

La película fue dirigida por Josué Talaverano y producida por Marco Quilca, Felipe Casapía, Carlos Hidalgo y Mónica Panta. El proyecto contó además con la guía periodística de Miguel Villegas y Mario Fernández, dos de los mayores conocedores de la historia de la selección peruana, así como con la investigación de Jasson Curi Chang, pieza clave en la recopilación de testimonios y documentos que dieron forma a un documental de aproximadamente una hora de duración.

El resultado también fue posible gracias al trabajo del equipo audiovisual de El Comercio, liderado por Mónica Panta, además de un grupo de profesionales que participaron en las distintas etapas de producción, grabación y postproducción. Cada detalle fue pensado para construir una obra que no solo relatara una campaña deportiva, sino que también transmitiera la emoción, el contexto y el legado de una generación que cambió para siempre la historia del fútbol peruano.

El estreno en los cines del Perú dejó escenas que hoy forman parte de la historia del propio documental. Varios de los campeones de 1975 asistieron a la premier y recibieron el aplauso de cientos de personas que pudieron agradecerles, cara a cara, por aquella alegría que marcó a todo un país. Fue un encuentro entre generaciones que confirmó el valor de mantener viva la memoria de quienes hicieron posible el único título continental de la selección absoluta.

Ahora, ese reconocimiento trasciende las fronteras nacionales. La presencia de “Fuimos Héroes” en el Festival Peruano de Cine de Toronto permitirá que la comunidad peruana residente en Canadá, así como amantes del cine y del deporte, conozcan una historia que pertenece al patrimonio futbolístico del continente. Cincuenta años después de aquella vuelta olímpica, los campeones de 1975 volverán a emocionar, esta vez desde una pantalla y a miles de kilómetros del Estadio Nacional, demostrando que las gestas más grandes nunca dejan de inspirar.

EQUIPO TÉCNICO Dirección: Josué Talaverano

Idea Original: Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, Antonio Alvarez Ferrando

Guion: Josué Talaverano, Miguel Villegas

Investigación / Entrevistas: Miguel Villegas, Mario Fernández, Marco Quilca, Felipe Casapía Coello, Josué Talaverano, Jasson Curi Chang

Dirección de cámaras: Carlos Hidalgo

Producción: Mónica Panta, Carlos Hidalgo, Marco Quilca, Felipe Casapía Coello

Asistencia de producción: Narella Bernilla

Iluminación: Billy Flores, Lenin Tadeo

Asistencia de luces: Andrea Bernaola

Cámara: Bryan Albornoz, Billy Flores, Lenin Tadeo, Wendy Vega, Luis Jacobo, Carls Mayo, Carlos Hidalgo, Gustavo Castillo

Locución: Miguel Villegas

Sonido: Luis Jacobo, José Manuel Romero

Edición: Josué Talaverano

Animaciones: Carls Mayo, Luis Jacobo, Gustavo Castillo

Colorización: Carls Mayo

Post producción de sonido: José Manuel Romero

Imágenes de Archivo: Archivo histórico de El Comercio Carlos Batalla Jean Pierre Andonaire Archivo América TV Archivo Panamericana TV Archivo Televisión Peruana Archivo FC Porto Carlos Mauriola

Material Histórico: Peter Egacila

Agradecimientos: Bar café El Cordano E2 Perú

Participan: Héctor Chumpitaz Oswaldo “Cachito” Ramírez Juan Carlos Oblitas Teófilo Cubillas Percy “Trucha” Rojas Germán Leguía Julio César Uribe Miguel Villegas Mario Fernández Antenor Guerra-García Juan Carlos Esteves Jorge Arriola Jorge Barraza Ketty Rojas Belén Rojas Hugo Alejandro Sotil Eche Rosemary Sotil Eche Manuel Obando.

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