La selección peruana trabajo en la Videna solo con futbolistas del medio local. (Foto: Itea)
Redacción EC
Redacción EC

El tiempo avanza y el partido contra Uruguay, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, se acerca. Por eso, la viene entrenando en la Videna y este jueves 28 cumplió su cuarto día de prácticas con una novedad: la lesión de .

El delantero de la Bicolor terminó sentido y no pudo terminar las prácticas. El resto de sus compañeros trabajó bajo la atenta mirada del técnico Óscar Ibáñez, quien ya va pensando en la estrategia para sacar un buen resultado en Montevideo.

El entrenamiento de este jueves estuvo marcado por los ejercicios físicos con pesas, resistencia y agilidad. Además, se hizo trabajo con balón en espacio reducido, de manera que el grupo pueda soltar las piernas y jugar a primer toque.




Así fue la práctica de hoy

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

