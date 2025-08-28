El tiempo avanza y el partido contra Uruguay, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, se acerca. Por eso, la selección peruana viene entrenando en la Videna y este jueves 28 cumplió su cuarto día de prácticas con una novedad: la lesión de Kevin Quevedo.

El delantero de la Bicolor terminó sentido y no pudo terminar las prácticas. El resto de sus compañeros trabajó bajo la atenta mirada del técnico Óscar Ibáñez, quien ya va pensando en la estrategia para sacar un buen resultado en Montevideo.

El entrenamiento de este jueves estuvo marcado por los ejercicios físicos con pesas, resistencia y agilidad. Además, se hizo trabajo con balón en espacio reducido, de manera que el grupo pueda soltar las piernas y jugar a primer toque.













Así fue la práctica de hoy

